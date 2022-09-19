20 случаев, когда актёры и актрисы получали «Оскар» за роль злодея или злодейки

С общечеловеческой точки зрения, злодеи по определению недостойны никаких наград, но вот с точки зрения Голливуда и премии «Оскар» — очень даже. Что же нужно актёру или актрисе, чтобы получить статуэтку за роль явно отрицательного персонажа?

Как показывает практика, прямолинейное зло, стремящееся уничтожить всю Вселенную, не получит даже номинацию — зло должно быть интересным, интригующим и даже в чём-то вдохновляющим. Зло должно удачно сочетаться с хорошим сюжетом и попасть в руки к режиссёру, который понимает, как подать зло так, чтобы зрители не просто зеленели от ненависти, но и покрывались мурашками от одного его присутствия на экране.

Но самое главное — зло должно быть воплощено в теле по-настоящему гениального исполнителя.

Перед вами 20 актёров и актрис, которые получили «Оскар» за роль истинных злодеев. Это не все случаи в истории кино, но, вероятно, самые яркие и запоминающиеся.

Дензел Вашингтон в фильме «Тренировочный день» (2001)

Warner Bros.

«Оскар» за лучшую мужскую роль.

Шарлиз Терон в фильме «Монстр» (2003)

Newmarket Films

«Оскар» за лучшую женскую роль.

Хоакин Феникс в фильме «Джокер» (2019)

Warner Bros.

«Оскар» за лучшую мужскую роль.

Ф. Мюррей Абрахам в фильме «Амадей» (1984)

Orion Pictures

«Оскар» за лучшую мужскую роль.

Луиза Флетчер в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

United Artists

«Оскар» за лучшую женскую роль.

Надо отметить, что мы не включили в список нескольких ярких антигероев, например, Теренса Флетчера (Симмонс) из «Одержимости» (2013) или Карен Краудер (Суинтон) из «Майкла Клейтона» (2007), а также одного персонажа, чьё присутствие здесь — бессердечный спойлер.

Хавьер Бардем в фильме «Старикам тут не место» (2007)

Paramount Vantage

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Джин Хэкмен в фильме «Непрощённый» (1992)

Warner Bros.

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Кэти Бэйтс в фильме «Мизери» (1990)

Columbia Pictures

«Оскар» за лучшую женскую роль.



Дэниел Дэй-Льюис в фильме «Нефть» (2007)

Miramax Films

«Оскар» за лучшую мужскую роль.

Кевин Клайн в фильме «Рыбка по имени Ванда» (1988)

Metro-Goldwyn-Mayer

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Фэй Данауэй в фильме «Телесеть» (1976)

Metro-Goldwyn-Mayer

«Оскар» за лучшую женскую роль.

Кристоф Вальц в фильме «Бесславные ублюдки» (2009)

Universal Pictures

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Майкл Дуглас в фильме «Уолл-стрит» (1987)

20th Century Fox

«Оскар» за лучшую мужскую роль.

Мо’Ник в фильме «Сокровище» (2009)

Lionsgate

«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Энтони Хопкинс в фильме «Молчание ягнят» (1991)

Orion Pictures

«Оскар» за лучшую мужскую роль.

Джереми Айронс в фильме «Изнанка судьбы» (1990)

Warner Bros.

«Оскар» за лучшую мужскую роль.

Рут Гордон в фильме «Ребёнок Розмари» (1968)

Paramount Pictures

«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Об этой роли актрисы мы рассказывали в подборке лауреатов «Оскара», которые выдавали мощную премиальную игру в уже довольно солидном возрасте. Посмотрите!

Форест Уитакер в фильме «Последний король Шотландии» (2006)

Fox Searchlight Pictures

«Оскар» за лучшую мужскую роль.

Хит Леджер в фильме «Тёмный рыцарь» (2008)

Warner Bros.

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Кстати, Леджер является единственным актёром, получившим статуэтку Академии, из всех, кто когда-либо снимался у Кристофера Нолана. Ни один другой актёр или актриса не получали номинацию на «Оскар» за участие в фильмах режиссёра. Хотя казалось бы там полно сильных ролей!

Джо Пеши в фильме «Славные парни» (1990)

Warner Bros.

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Бонус: Марлон Брандо и Роберт Де Ниро в фильмах «Крёстный отец» (1972) и «Крёстный отец 2» (1974)

Paramount Pictures / Paramount Pictures

Оба актёра получили «Оскары» за лучшую мужскую роль (Брандо) и лучшую мужскую роль второго плана (Де Ниро), играя одного и того же персонажа — Вито Корлеоне.

Посмотрите также наш пост, посвящённый случаям, когда роль злодеев доставалась комедийным актёрам, и те настолько хорошо с неё справлялись, что становилось уже не до смеха.