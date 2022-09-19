Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции
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Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции

Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции

Алла Пугачева уехала вместе с семьей из страны еще весной. В то время как ее муж активно говорил о происходящих в мире событиях, певица старалась не ввязываться в это. Но теперь не смогла молчать.


*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Сначала она заступилась за мужа, юмориста Максима Галкина, назвав его честным неподкупным человеком — именно поэтому певица тоже сама попросила внести себя в список иноагентов. А затем добавила, что у нее смешанное отношение к специальной военной операции по защите Донбасса.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Алла Пугачева.

Алла Борисовна вместе с супругом уехала из страны в начале специальной военной операции. Все это время она открыто не выступала против, но и соглашалась с тем, что происходит на Украине. Журналистка Ксения Собчак призналась, что Галкин принял удар на себя. Якобы он уже много лет транслирует идеи Пугачевой, которые она не может выдать сама.

В это время в России ее активно критиковали. Чего стоят лишь слова телеведущего Владимира Соловьева, режиссера Никиты Михалкова, журналиста Михаила Шахназарова и прочих. Их всех возмутило, что Примадонна вернулась в Россию в конце августа, хотя она сама анонсировала этот визит и не скрывала — ей нужно учить детей.

Знаменитость старалась лишний раз не ввязываться в скандалы и молчала. Но, когда вернулась, то сначала заявила — ей хочется «набить морду кое-кому», а затем покритиковала Никиту Михалкова. Больше публичных высказываний от нее никто не слышал.

Судя по всему, ситуация изменилась 16 сентября, когда ее мужа Максима Галкина включили в список иноагентов. Это значит, что ему теперь еще труднее будет выступать в России, да и отчитываться об иностранном финансировании придется раз в полгода. Сам юморист считает — у него ничего нет, а политикам посоветовал заниматься более важными вещами.

Но это, похоже, больно укололо Пугачеву. Поэтому она решила вступиться за пятого супруга 18 сентября. Публикация уже имеет широкий резонанс и никто не понимает, что за это будет знаменитости.

Отметим, что сейчас Максим Галкин находится за границей. У него большой тур по разным европейским городам, а вскоре он переберется в США, где будет выступать перед русскоязычной аудиторией.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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