Американская компания продаст бизнес по переработке масличных культур в России
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Американская компания продаст бизнес по переработке масличных культур в России

Американская компания продаст бизнес по переработке масличных культур в РоссииАмериканская компания Bunge продаст бизнес по переработке подсолнечника в Воронеже

Американская компания Bunge решила продать бизнес по переработке масличных культур в России контролирующему акционеру Exoil Group Карену Ванецяну. Об этом сообщает BusinessWire.

Bunge является крупнейшим в мире производитель растительного масла и сои. Отмечается, что сделка включает в себя продажу завода в Воронеже по переработке подсолнечника. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, в том числе одобрения регулирующих органов.

«Благодаря более чем 25-летнему опыту Карена Ванецяна в области переработки сельскохозяйственной продукции, мы уверены, что команда продолжит успешно обслуживать клиентов»,— заявил генеральный директор Bunge Грег Хекман.

Ранее норвежский производитель упаковки Elopak принял решение продать бизнес в России местному руководству. «Было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству путем продажи 100 процентов акций», — говорится в сообщении.

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По материалам: lenta.ru

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