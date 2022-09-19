Аналитики описали сценарий для ЕС без российского газа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аналитики описали сценарий для ЕС без российского газа

Аналитики описали сценарий для ЕС без российского газаРБК: отказ ЕС от газа из России без массовой остановки производства невозможен

Сокращение зависимости Европы от российского газа в ближайшие два года невозможно без массовой приостановки производства. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры», сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.

Как утверждают аналитики, Европа не преодолела зависимость от российского топлива, из-за чего не сможет пройти предстоящую зиму и 2023 год «без сохранения поставок газа из России или значительного сокращения экономики». В документе отмечается, что для обеспечения своих потребностей до конца 2022 года странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7-12 миллиардов кубических метров, «что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей».

При этом авторы исследования напомнили, что в Европе уже остановлено 70 процентов мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25 процентов, а выплавка стали — на 5 процентов. Эксперты допустили, что сокращение производства с высокой вероятностью продолжится «даже в случае мягкой зимы».

В последнее время о снижении выпуска или закрытии заводов также объявили крупнейшие компании Литвы, Польши и Германии. Кроме того, о сохраняющихся угрозах для мирового рынка предупреждал крупнейший производитель удобрений на Ближнем Востоке компания Fertiglobe.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Идеальный французский завтрак
Идеальный французский завтрак
Аналитики описали сценарий для ЕС без российского газа
Аналитики описали сценарий для ЕС без российского газа
В Госдуме оценили «места для русскоязычных» в рижском автобусе
В Госдуме оценили «места для русскоязычных» в рижском автобусе
Татьяна Арнтгольц отметила день рождения дочери вместе с бывшим мужем
Татьяна Арнтгольц отметила день рождения дочери вместе с бывшим мужем
Игорь Матвиенко унизил Тимати
Игорь Матвиенко унизил Тимати
Что ждет Аллу Пугачеву после ее демарша
Что ждет Аллу Пугачеву после ее демарша
Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в знаке Рака 2022
Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в знаке Рака 2022
Миро упрекнула Ларису Гузееву, что та превратилась «в толстую бабку»
Миро упрекнула Ларису Гузееву, что та превратилась «в толстую бабку»
Волонтеры МГЕР и "Волонтерской Роты" раздали более 300 гуманитарных наборов беженцам из Украины
Волонтеры МГЕР и "Волонтерской Роты" раздали более 300
Женщины, которые не созданы для семьи и любят свободу. Гороскоп от Кажетты Ахметжановой
Женщины, которые не созданы для семьи и любят свободу. Гороскоп от
Лунный день сегодня 19 сентября 2022 года
Лунный день сегодня 19 сентября 2022 года
Microsoft раздает игрокам в Японии 5,000 йен просто за покупку Xbox Series S
Microsoft раздает игрокам в Японии 5,000 йен просто за покупку Xbox

Топ на сегодня

Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из траурного Лондона за день до похорон Елизаветы II
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
Агата Муцениеце не всегда ощущает радость материнства: «Я прямо ждала, когда дети уедут»
Агата Муцениеце не всегда ощущает радость материнства: «Я прямо
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть целый остров Сахалин
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть

Еще по теме

Объяснена невозможность быстрого поиска новых поставщиков газа для Европы
Европа заявила о способности пережить зиму без газа из России
Европейские компании потеряют в 2018 году миллиард долларов из-за российского газа — Bloomberg
Постпред РФ : ЕС не достиг цели по снижению зависимости от газа из России