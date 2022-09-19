Ани Лорак объявилась после полугодового молчания и пояснила свою позицию

Ани Лорак, родившаяся на Украине, с марта молчала и буквально скрывалась от коллег-земляков, которые поливали ее грязью. Сегодня певица объявилась в соцсетях, опубликовав плачевный пост.

«Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — написала в соцсетях Лорак.