Ани Лорак объявилась после полугодового молчания и пояснила свою позицию
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Ани Лорак объявилась после полугодового молчания и пояснила свою позицию

Ани Лорак объявилась после полугодового молчания и пояснила свою позицию

Ани Лорак, родившаяся на Украине, с марта молчала и буквально скрывалась от коллег-земляков, которые поливали ее грязью. Сегодня певица объявилась в соцсетях, опубликовав плачевный пост.


«Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — написала в соцсетях Лорак.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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