Ани Лорак впервые высказала свою позицию после долгого молчания

Певица Ани Лорак после полугодовалого отсутствия появилась в соцсетях, где рассказала о своих чувствах. Ани Лорак, родившаяся на Украине, с марта молчала и буквально скрывалась от коллег-земляков, которые поливали ее грязью. Сегодня певица объявилась в соцсетях, опубликовав плачевный пост. 43-летняя Ани Лорак неожиданно вышла на связь и обратилась к поклонникам. Певица не стала разделять слушателей на российских и украинских, а лишь отметила, что переживает непростые времена. «Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — написала в соцсетях артистка.Исполнительница закрыла комментарии, возможно, испугавшись осуждения и непонимания. С конца февраля на Лорак сыпется шквал хейта. Коллеги с Украины не понимают, почему звезда не высказывается о политической ситуации. Кроме того, Ани попала в черный список родной страны и лишилась звезды в Черновцах, где провела детство. «Это не просто ошибка. Такую измену не забудут! Не простят!» — заявляли в мэрии. От общения с артисткой отказались и друзья, с которыми она знакома много лет. Например, продюсер Олег Боднарчук в пух и прах разнес исполнительницу.«К сожалению или к счастью, подругу я потерял. Мне было очень грустно, что она не поинтересовалась, как у меня дела. Никаких звонков и сообщений. И ты понимаешь, что в этих обстоятельствах дружба наша, наверное, закончилась. Хотя я со своей стороны переживаю за нее: не грызет ли ее совесть, спокойно ли она спит. Но, пожалуй, я уже ответа на эти вопросы никогда не узнаю. Мне такая подруга не нужна. До свидания, Ани Лорак», — негодовал режиссер.