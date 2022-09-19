Байден раскрыл сроки помощи Украине
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Байден раскрыл сроки помощи Украине

Байден раскрыл сроки помощи УкраинеПрезидент США Байден обещал поддерживать Украину, сколько потребуется

Президент США Джо Байден высказался о продолжительности американской помощи для Украины. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CBS.

Байден раскрыл сроки помощи Украине и обещал поддерживать страну, сколько потребуется. «Цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока, но мы будем с ними, пока им нужна наша помощь», — подчеркнул он.

В том же интервью американский лидер заявил, что Россия не изменит позицию США по Украине с помощью энергоносителей. «Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия», — подчеркнул глава государства. Он добавил, что у Москвы ничего не получится.

Ранее Байден заявил, что Украина добилась значительного прогресса» в ходе военных действий. По его словам, Киеву предстоит «еще долгий путь».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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