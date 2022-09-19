Вадим Карасев

Президент США Байден обещал поддерживать Украину, сколько потребуется

Президент США Джо Байден высказался о продолжительности американской помощи для Украины. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CBS.

Байден раскрыл сроки помощи Украине и обещал поддерживать страну, сколько потребуется. «Цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока, но мы будем с ними, пока им нужна наша помощь», — подчеркнул он.

В том же интервью американский лидер заявил, что Россия не изменит позицию США по Украине с помощью энергоносителей. «Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия», — подчеркнул глава государства. Он добавил, что у Москвы ничего не получится.

Ранее Байден заявил, что Украина добилась значительного прогресса» в ходе военных действий. По его словам, Киеву предстоит «еще долгий путь».

