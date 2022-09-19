Бари Алибасов о звездах, уехавших за границу: «Все потом с котомками нищенскими вернулись обратно»
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Бари Алибасов о звездах, уехавших за границу: «Все потом с котомками нищенскими вернулись обратно»

Бари Алибасов о звездах, уехавших за границу: «Все потом с котомками нищенскими вернулись обратно»

Бессменный руководитель группы «На-На» предрекает артистам, уезжающим за рубеж с начала года и критикующим Россию, печальное будущее. Алибасов считает, самоуверенные звезды вернутся.


Бари Алибасов рассказал, что неоднократно встречал музыкантов, певцов и актеров, которые ринулись покорять заграничную аудиторию. Однако найти свою нишу никому не удалось. По словам 75-летнего продюсера, предавшие верных поклонников и российских зрителей звезды в конце концов возвращаются.

«Ой, сколько я за всю свою жизнь видел этих исполнителей, которые уезжали из России навсегда! И все потом с котомками нищенскими вернулись обратно. Все! Все без исключения!» — смеется над ними Бари Каримович.

«Они никому не нужны — ни беда, ни Лобода, ни вода — ничего такого не нужно за рубежом людям, потому что они привыкли к своей музыкальной культуре», — растолковал Алибасов.

Он объяснил свой прогноз разницей менталитетов. По мнению продюсера с многолетним опытом, западный зритель привык к иной культуре и музыкальный рынок занят местными артистами.

Недавно Бари Каримович рассказал о том, как молодой Юрий Шатунов пришел на пробы в группу «Интеграл». По словам продюсера, начинающий певец обивал пороги дома и просился на работу. Однако Алибасов отказал артисту. «Я же не сумасшедший раскручивать уличного пацана из подворотни», — вспоминает он те времена. Мужчина признается, тогда ему и в голову не могло прийти, что уникальный голос и специфическое исполнение покорит всю страну. Позднее «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» будут рвать чарты и греметь повсюду.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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