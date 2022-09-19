Четыре ошибки, которые часто допускают при приготовлении лука
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Четыре ошибки, которые часто допускают при приготовлении лука

Четыре ошибки, которые часто допускают при приготовлении лука

Лук входит практически в любой рецепт. Русские люди обожают добавлять его и в первые, и во вторые блюда. Хорош овощ тем, что, во-первых, придает особый пикантный вкус, который просто нечем заменить, а во-вторых, своей неоспоримой пользой. В состав лука входит очень много витаминов и микроэлементов. Каждой хозяйке хочется приготовить этот ингредиент идеально, но даже опытные кулинары порой допускают базовые ошибки. Ничего страшного в этом нет, совершенствовать свое мастерство никогда не поздно. Возможно, прочитав статью, вы поймете, какие ошибки допускали при приготовлении лука.

1. Какие ошибки допускают при выборе лука

Некоторые люди думают, что лук отличается только цветом, а для приготовления это не важно. Однако разные сорта лука имеют различную сочность и интенсивность вкуса, потому подходят для одних целей и не подходят для других. Если вы хотите, чтобы ваше блюдо получилось образцовым, важно учитывать этот параметр.


  • Так, обычный желтый лук наиболее универсален. Но он должен быть твердым и не сырым. В таком случае его можно добавлять как в салаты, так и жарить.
  • Красный лук довольно «злой». Если хотите есть его сырым, то придется предварительно замочить.
  • Белый сорт лука довольно мягкий и нежный, потому его не принято жарить вообще.

2. Удаление корня при нарезке

Новички обычно не знают, как приступить к нарезке лука. Он скользит и выскальзывает из-под ножа, кроме того, у вас обильно текут слезы. Оказывается, если не срезать корень сразу, то потока слез можно избежать. Все дело в том, что он сдерживает слои лука вместе, не давая им распадаться, а значит, порезать луковицу вы сможете легче и быстрее.

3. Использование тупого ножа


Уж чего точно не следует делать, так это резать лук тупым ножом. И для этого есть две причины.

  • Первая: из соображений безопасности, ведь тупым ножом легче порезаться, чем острым, потому что он легко соскальзывает с поверхности овощей.
  • Вторая: тупой нож повреждает волокна лука гораздо больше, чем острый, а значит, вы получаете больше брызг и испарений, в результате чего начинается слезоточивость, и приготовление приходится откладывать.

4. Добавление соли не во время приготовления лука, а после


Соль нужна не только для того, чтобы избавиться от пресности. На самом деле этот важный ингредиент помогает вытягивать лишнюю воду из овощей во время приготовления. Большая ошибка — добавлять соль только тогда, когда блюдо готово. Это же правило касается поджаривания. Если вы посолите лук сразу после того, как отправите на сковородку, то в результате получите мягкий и вкусный, золотистый овощ.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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