Число госпитализаций из-за COVID-19 возросло за неделю на 10%

Количество госпитализированных больных коронавирусом в расчете на сто тысяч населения увеличилось за неделю на 10,2% — показатель составил 17,7 против 16,0 ранее. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным на 19 сентября, за прошедшие сутки заболели 49 488 человек, выздоровели — 38 595. В больницу с недугом попали 2054 инфицированных, что на восемь процентов меньше, чем по данным за 18 сентября.

Около 12 процентов госпитализаций приходится на Москву (249), шесть — на Санкт-Петербург (127), пять — на Московскую область (111). При этом в столице выписалось больше граждан, чем инфицировалось (4997 и 4115), а в Санкт-Петербурге (3684 и 3991) и Московской области (1274 и 1314) — меньше.

В оперштабе заявили, что заболеваемость возросла в 62 регионах страны, при этом соответствующий показатель увеличился за неделю на 10,28 процента и составил 253,07 (было 229,5). Число летальных случаев за день достигло 91.

Между тем заслуженный врач России, член Комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко рассказала на пресс-конференции в «Парламентской газете», что за время пандемии у россиян снизился иммунитет от гриппа. По ее словам, это могло произойти в том числе из-за того, что COVID-19 может стирать память организма о защите от перенесенных болезнях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в регионах, констатировав, что в Москве и Московской области она, напротив, упала.