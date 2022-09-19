Что такое open rate в email рассылках и как его повысить

Вадим Карасев

Open Rate рассылки — один из основных показателей ее эффективности. Эта метрика демонстрирует степень вовлеченности подписчиков, определяя количество открытых писем в процентном содержании.

Открываемость можно рассчитать по формуле:

OR = число открытых писем / число отправленных писем х 100%.

Эта формула используется для оценки качества базы адресов. Если вам нужно определить уровень работы с целевой аудиторией, вместо количества отправленных писем нужно подставить количество доставленных.

Почему Open Rate важен и что на него влияет

Открываемость писем рассылки полезно рассматривать в комплексе с другими метриками:

кликабельность;

уровень жалоб;

отказы;

отписки;

и другие.

Все эти маркеры нужны для проведения полноценного анализа. Чем подробнее данные, тем эффективнее аналитика. Максимальную детализацию можно получить, пользуясь специальными трекинговыми инструментами. Пройдя по этой ссылке, вы узнаете, как провести анализ эффективности рассылки, используя функциональный email-трекинг: https://www.epochta.ru/products/tracker/.

Если говорить об открываемости, то ее низкий уровень является тревожным сигналом. Ведь, не открыв письмо, человек не продвинется дальше по воронке продаж. Значит, она была зря выстроена (в данном конкретном случае). Отсюда необходимость к изменениям маркетинговой кампании при недостаточном уровне Open Rate.

Как повысить показатель открытия писем

Улучшить качество базы. О качестве адресов подписчиков нужно беспокоиться еще при их получении. Например, не покупать готовых баз, собирать контакты только законными и правильными способами, задействовать технологию Double Opt-In (двойное подтверждение адреса). Естественно, получатели должны дать согласие на получение ваших писем. Также рекомендуется регулярно проверять базу адресов на валидность. Протестировать время отправки. Статистика показывает, что в большинстве случаев наиболее эффективны письма, приходящие во вторник и четверг в 8.00, 13.00, 17.00. Правильно определить частоту рассылки. Здесь все зависит от тематики, ниши и других особенностей. Рекомендуем поэкспериментировать и выбрать лучший вариант. Сосредоточиться на теме письма. Оно не будет открыто, если то, что увидит получатель, его не заинтересует. Тема должна быть релевантной контенту, без кликбейта. Хотя заинтриговать можно. Также привлекают пользой или креативностью. Не забывайте, что прехедер позволяет более подробно рассказать, что будет в письме. Сегментировать аудиторию. Разделите ее на группы, объединенные каким-то общим признаком. Это могут быть социально-демографические характеристики, интересы, совершенные покупки или действия на сайте, и т.д.

Вывод

Выполнение всех этих пунктов однозначно обеспечит оптимальный уровень Open Rate и эффективность всей маркетинговой кампании. Но для получения ожидаемого эффекта нужно четко выполнить каждый пункт.

При выявлении слабых мест и их исправлении не забывайте применять разные варианты писем и проводить А/В тестирование.



