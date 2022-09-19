Что ждет Аллу Пугачеву после ее демарша

Эксперт рассказала о последствиях поступка певицы Аллы Пугачевой. Публичная просьба Аллы Пугачевой зачислить ее в ряды иноагентов хотя и носит эмоциональный характер, но может стать для Примадонны серьезной проблемой. Так считает адвокат Михаил Цацин. По словам правозащитника, супруга Максима Галкина* может понести юридическую ответственность и получить желаемый статус иноагента лишь в одном случае — если ее публикацию в социальных сетях сочтут нарушающей нормы закона. При других обстоятельствах какое-либо наказание исключено.«Ее пост больше носит эмоциональный характер, чем юридический. Но если ее высказывания будут расценены как нарушающие нормы закона, то вполне возможно, что какие-то последствия и будут. Но так вряд ли», — заявил Цацин телеканалу «360». Ранее, напомним, с просьбой Аллы Пугачевой признать ее иноагентом ознакомились в Госдуме. Один из депутатов счел, что певица в своем обращении утратила связь с реальностью. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.