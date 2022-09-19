Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
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Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима

Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима


Уже через пару дней, 20 сентября, состоится релиз игры Deathloop на Xbox Series X и Xbox Series S. Сразу после релиза игра будет добавлена в подписку Game Pass. Стало известно о том, какие графические режимы будут в игре на Xbox Series X, всего их заявлено 4 штуки:



4K разрешение при 60 FPS, приоритет частоте кадров



4K разрешение при 60FPS, приоритет графике



4K разрешение при 30FPS, с трассировкой лучей



1080p при 120FPS, с VRR

Напомним, к релизу на Xbox Series X игра Deathloop получит крупное обновление Goldenloop. С обновлением, помимо некоторого нового контента, игра получит новые параметры доступности, расширенную концовку, FoV-слайдер, кроссплей и некоторые другие улучшения.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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