День 19 сентября в истории

День оружейника.

Профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он был установлен указом Президента РФ от 3 декабря 2011 года по инициативе конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова и Союза российских оружейников.

19 сентября выбрано потому, что в этот день Православная церковь отмечает день памяти архангела Михаила, который в Ижевске с XIX века почитается как покровитель оружейников. Также к сентябрю 1508 года относится первое, дошедшее до нас летописное упоминание звания оружничего, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки.

32 года назад (1990) был зарегистрирован первый отечественный домен — SU.

Интернет появился в Советском Союзе в начале 1980-х годов, когда доступ к Всемирной сети получили сотрудники исследовательских институтов. В августе 1990 года была создана первая внутрисоветская сеть — «Релком», и состоялся первый сеанс связи при помощи телефонного модема между Институтом атомной энергии им. И.В. Курчатова и Университетом Хельсинки (Финляндия).

19 сентября 1990 года в международном регистраторе доменов IANA был зарегистрирован первый отечественный домен -.su. После распада Советского Союза он использовался ещё несколько лет, но в 1993 году российские провайдеры договорились о подаче совместной заявки на создание новой доменной зоны .ru. Он был делегирован 7 апреля 1994 года.

Зона SU была заморожена до 2002 года, когда ее вновь открыли для регистрации новых имен.

53 года назад (1969) в воздух впервые поднялся вертолёт Ми-24.

Он был создан на Московском вертолетном заводе им. М.Л. Миля и стал первым советским и вторым в мире (после американского AH-1 «Кобра») специализированным боевым вертолётом. Серийный выпуск начался в 1971 году.

«Ми-24» — один из массовых вертолётов. Многие его элементы и агрегаты имеют бронирование, и он способен наносить удары под плотным стрелковым огнем противника, при этом развивать скорость до 330 км/ч.

«Крокодил» (неофициальное название «Ми-24») стоит на вооружении более чем 60 стран мира.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны началась партизанская операция «Концерт»

Она продлилась до конца октября 1943 года. За это время 193 партизанских формирования Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областей общей численностью 120 615 человек подорвали свыше 148 500 рельсов. Одновременно с подрывом железнодорожного полотна партизаны пускали под откос вражеские эшелоны, разрушали мосты и железнодорожные станции. В результате действий партизан пропускная способность железных дорог снизилась на 35-40%, что отрицательно сказалось на перегруппировке фашистских войск и оказало большую помощь наступающей Красной Армии.

97 лет назад (1925) была создана Научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского.

Первоначально это была справочная библиотека при информационном отделе Народного комиссариата просвещения РСФСР. В 1939 году она получила статус Государственной библиотеки по народному образованию. Спустя пять лет её включили в систему научных учреждений Академии педагогических наук РСФСР, а в 1945 году присвоили имя русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского.

Библиотека несколько раз меняла название: Научная библиотека по народному образованию им. К. Д. Ушинского (1966-1970), Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского (1970-2008). С 2008 года — современное название.

Библиотека — уникальное хранилище педагогической литературы. Здесь собрано около 1,7 миллионов книг исторического, теоретического и практического характера по педагогике, образованию, психологии, дефектологии и смежным наукам на русском языке, а также на 39 языках народов мира. В журнальном фонде храниться порядка 300 дореволюционных журналов и около 200 наименований периодики советского и постсоветского периода.

152 года назад (1870) в Москве состоялось торжественное открытие Московско-Смоленской железной дороги и Смо­ленского вокзала (с 1936 года — Белорусский).

Строительство железной дороги от Москвы к Смоленску, а затем к Бресту и Варшаве, началось в 1868 году. На следующий год началось возведение вокзала, который был назван Смоленским и стал шестым по счёту и вторым по размерам в Москве. Организатором и ответственным за строительство был владелец кирпичных заводов, статский советник Михаил Немчинов.

19 сентября 1870 года состоялось торжественное открытие дороги и вокзала.

С каждым годом пассажиропоток на Брестском направлении увеличивался, и в начале XX века старое здание станции стало не справляться. В 1907 году было принято решение его перестроить. Автором проекта стал Иван Струков. В феврале 1912 года новое здание вокзала было открыто. В его строительство было вложено почти 1 миллион рублей, но, по мнению москвичей, деньги были потрачены не зря. Здание, построенное в стиле неоклассицизма с использованием элементов ложной готики и ампира, вызывало восхищение.

День рождения «Смайлика»

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона в городе Питтсбург (США) Скотт Фалман в письме к своим коллегам впервые предложил использовать пиктограмму из символов :-), для обозначения «улыбки» в компьютерном тексте. Скотт Фалман также предложил пиктограмму :-(, которая бы обозначала особо важные части в текстах сообщений (сегодня её используют, чтобы сообщить о своём плохом настроении).

Вот уже 40 лет «смайлик» — это неизменный атрибут электронного общения. А в 2007 году в честь его дня рождения Университет Карнеги-Меллон при поддержке интернет-компании Yahoo! учредил награду Smiley Award. Она вручается «за выдающиеся нововведения, которые позволят усовершенствовать общение с помощью компьютерной техники».

26 лет назад (1996) был учрежден Арктический Совет.

Эта межправительственная организация, целями которой являются обеспечение устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера, была создана в Оттаве (Канада) представителями восьми арктических стран: Россией, Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией. В Совет в качестве постоянных участников входят шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики: Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Совет саамов.

134 года назад (1888) в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты.

В нем приняли участие 350 девушек, из которых выбрали 21 финалистку. По информации из газет того времени, конкурс проходил довольно скромно. «Участницы должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже». Все мужчины, присутствовавшие на конкурсе, были одеты во фраки, а женщины - в длинные платья.

Победительницей первого конкурса красоты стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре. Ей достался главный приз — пять тысяч франков.