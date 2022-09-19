День ангела 20 сентября 2022 года отмечают Лука и Макар

День ангела 20 сентября 2022 года отмечают исключительно мужчины. Возглавляют список Лука и Макар. Согласно православному календарю, в этот день церковь прославляет их небесных покровителей – Макария Оптинского и Луку Глубокореченского.

Поздравления для Луки с днем ангела 20 сентября

Имя Лука в переводе с латинского языка означает «свет». Обладатели этого имени вырастают деловыми людьми, у которых есть четкая жизненная позиция. Обладатели этого имени упрямы и упорны.

Согласно характеристике имени, мужчины по имени Лука имеют хорошо развитую интуицию и нередко обращаются к ней за ответом. Поэтому не стоит удивляться, если Лука долго не соглашается на какой-то проект или инвестицию. Он привык взвешивать все за и против, а также доверяет шестому чувству.





Несмотря на то, что Лука может показаться холодным человеком, у него на самом деле доброе и чуткое сердце. Он не причинит вреда окружающим людям. Хорошо чувствует обман и держит эмоции при себе, поэтому редко можно увидеть Луку, который кричит или дерется.

Луке будет приятно 20 сентября получить поздравления с Днем ангела от близких людей. Ему можно послать небольшой стих с красочной открыткой.

***

Для Луки в сей день желаю,

Исполнения всех мечт!

Даже в самый знойный день,

Улыбаться ему было не лень.

Здравия Луке на славу,

Чтоб друзья не предавали,

Денег в карманах было в достатке,

И вообще по жизни во всех делах порядка!

***

Луку поздравим сегодня хором,

С именинами его.

Пожелаем счастья гору

И побед мешок.

Пускай все в жизни сложится прекрасно,

На зависть всем врагам,

Пусть на работе ценят,

А дома носят на руках.

***

Пусть Ангел Луку охраняет,

Пусть беды всегда отгоняет,

Что такое горе – никогда не знать,

Друзей верных никогда не терять.

Пускай любовь, веселье и успех,

Везение, верность, задорный смех,

Как путеводная на небе звезда,

Тебе приносит блага эти всегда!

Макар 20 сентября отмечает день ангела

Макар – имя древнегреческого происхождения, что переводится как «счастливый».

Мужчина по имени Макар зачастую окружен многими друзьями. Он способен очаровать всех вокруг, при этом сам старается никого не обидеть.





Он избегает конфликтных ситуаций, не терпит, когда кто-то лезет в его жизнь со своими советами. Макар – довольно самостоятельная персона и любит все проблемы решать в одиночку. Имеет хорошее чувство юмора, но обидчив. Правда, обиду в себе долго не таит и способен прощать.

Что касается личной сферы, то Макар быстро определяется со спутницей жизни. Правда, хорошо к ней присматривается, чтобы окончательно убедиться в своем выборе и предложить руку и сердце. Женщины часто пользуются добротой Макара, поэтому брак может закончиться разводом. Детей он не бросит никогда и будет всегда помогать, несмотря на разлад с супругой.

В осенний день поздравить Макара с Днем ангела могут все родные и близкие люди. Ему не нужны дорогие подарки, благодарен он будет даже за маленький стишок, ведь для Макара самое главное – это внимание.

***

С Днем ангела, Макар – друг наш самый чудесный

В день солнечный этот прими поздравок:

Ты красив, смышлен, силён, прекрасный мужчина,

Поэтому тебе за все низкий поклон!

Пожелаем в праздник побольше веселья,

Чтоб не беспокоили всякие проблемы!

Ты пой, гуляй, веселись от угару,

Чтобы по жизни все было на славу!

***

Как хочется Макару пожелать,

Чтобы в жизни никогда горя не знать.

Чтобы только счастье лилось из ушей,

А он становился от этого только веселей.

Верных друзей, любимой жены,

Классных коллег и денег в придачу.

Макар, пусть всегда на все хватает,

Да еще и на шикарную дачу.

***

Поздравить Макара в сей осенний день,

Собрались за одним богатым за столом.

И этот стишок, как от большой семьи,

Принять ему будет не лень.

Только самые теплые в твой адрес летят слова,

Ты – парень высший класс, знай.

Пускай никогда не болит голова,

Когда с надеждой ты посмотришь в даль.

Помимо Луки и Макара, 20 сентября поздравить с именинами также стоит парней и мужчин, которым при рождении подарили имя Андрей, Михаил, Ян, Евгений, Степан, Василий, Петр или Григорий.