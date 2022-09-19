Девушка сбежала с ужина с семьей парня после его неожиданного требования

Вадим Карасев

Девушка сбежала с ужина с семьей парня из-за его требования оплатить общий счет

Пользовательница [url=https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/xf3my2/aita_for_leaving_the_restaurant_before_my/

Reddit[/url] поделилась историей о том, как сбежала с ужина с родственниками бойфренда после его неожиданного требования. Парень заявил в ресторане, что девушка должна оплатить общий счет, сославшись на то, что его семья испытывает финансовые проблемы.

Автор поста написала, что полгода встречается с парнем, который недавно развелся. После того, как девушка нашла вторую работу, бойфренд начал заставлять ее платить за него. «Когда я протестую, он говорит, что у него финансовые трудности и что он надеется на мою помощь», — добавила она.

Недавно парень пригласил свою семью поужинать с ним и его девушкой в ресторане. «В ресторане он спросил, взяла ли я с собой достаточно денег, потому что он уже сказал родственникам, что я за все плачу», — рассказала девушка и добавила, что спросила у парня, почему она должна за всех платить.

Когда героиня истории спросила у парня, почему она должна платить за всех его родственников, он снова сослался на семейные финансовые трудности. «Я сказала, что не буду платить, но он начал настаивать. Затем он посмеялся и сказал: "Ты уже здесь, у тебя нет выбора"», — передала слова бойфренда рассказчица. В ответ она молча встала, вышла из ресторана и уехала домой. Девушка добавила, что после этого парень звонил ей и обвинял в том, что она поступила ужасно.

«Я сказала, что финансовые трудности его семьи — это не моя проблема. В ответ он заявил, что деньги для меня являются приоритетом, как и для его бывшей жены», — заключила героиня истории.

В комментариях под постом пользователи отметили, что поведение парня неприемлемо. «Во-первых, оно постоянно сравнивает тебя с бывшей партнершей. Во-вторых, заставляет вас платить против твоей воли. В-третьих, врет для достижения своей цели», — написал один из комментаторов. Многие призвали автора бросить парня.