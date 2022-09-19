Для мира она королева, а для них – бабушка. Рвущее душу фото восьми внуков около гроба во время бдения
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Для мира она королева, а для них – бабушка. Рвущее душу фото восьми внуков около гроба во время бдения

Для мира она королева, а для них – бабушка. Рвущее душу фото восьми внуков около гроба во время бдения

Прощание с Елизаветой II продолжается больше недели. Церемония захоронения состоится только завтра, а пока королевская семья и британцы продолжают отдавать дань памяти скончавшейся.


Вчера восемь внуков Елизаветы II молча стояли у гроба, обступив его со всех сторон и склонив головы. К сыновьям Карла III Уильяму и Гарри присоединились дети принцессы Анны, Зара Тиндалл и Питер Филипс; дочери Эндрю, Беатрис и Евгения; наследники принца Эдварда, Луиза и Джеймс. Провожающие королеву в последний путь стояли в полной тишине.

Принц Гарри, который переехал вместе с Меган Маркл в США, больше не является членом королевской семьи. По этой причине в прошлые дни он носил гражданскую одежду. Однако вчера сам Карл III попросил сына облачиться в военную форму для посещения Вестминстерского зала. Ранее молодой человек служил офицером британской армии в Афганистане.









Британцы, желая попрощаться с королевой, выстраивались в многокилометровые очереди. Гроб был закрыт, но это не помешало людям почтить Елизавету II. Жители разных возрастов, слоев общества и нации плакали, посылали воздушные поцелуи, осеняли себя крестным знамением и обнимали друг друга.

Ночь выдалась холодной. Температура упала до 6 градусов, но местные жители продолжили ждать своей очереди, чтобы увидеть гроб Елизаветы II хотя бы на минуту. Волонтеры раздавали пледы и горячий чай.





Церемония прощания продлится до раннего утра понедельника. Гроб с телом покойной будет перевезен через центр Лондона на лафете, запряженном лошадьми, а после — его переложат в катафалк и отправят в Виндзор, где королева будет похоронена рядом с мужем Филиппом.

Администрация Лондона оборудовала смотровые площадки и огромные экраны, на которых будут транслировать последний путь Елизаветы II. Также церемонию покажут в 125 кинотеатрах, которые откроются специально.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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