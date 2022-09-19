Два человека погибли и трое пострадали при ударе ВСУ из HIMARS в Запорожье

Украинские силовики нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по поселку городского типа Пришиб в Запорожской области, в результате две женщины погибли и еще три человека были тяжело ранены. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Также атакой ВСУ уничтожена сельхозтехника, разрушен частный склад с зерном вместимостью около 100 тонн и пять строений свинофермы.

По словам Рогова, Киев продолжает терроризировать мирное население Запорожской области, нанося атаки по объектам, не представляющим для него опасности и не являющимся военными.

В понедельник в Минобороны РФ заявили, что российские Вооруженные силы высокоточным ударом уничтожили в Запорожской области цеха завода «Искра», которые обслуживали американские реактивные системы залпового огня HIMARS. А накануне были уничтожены восемь снарядов РСЗО HIMARS в районах Новой Каховки Херсонской области и непосредственно Херсона.