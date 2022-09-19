Два человека погибли и трое пострадали при ударе ВСУ из HIMARS в Запорожье
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Два человека погибли и трое пострадали при ударе ВСУ из HIMARS в Запорожье

Два человека погибли и трое пострадали при ударе ВСУ из HIMARS в Запорожье

Два человека погибли и трое пострадали при ударе ВСУ из HIMARS в Запорожье

Украинские силовики нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по поселку городского типа Пришиб в Запорожской области, в результате две женщины погибли и еще три человека были тяжело ранены. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале. 

Также атакой ВСУ уничтожена сельхозтехника, разрушен частный склад с зерном вместимостью около 100 тонн и пять строений свинофермы.

По словам Рогова, Киев продолжает терроризировать мирное население Запорожской области, нанося атаки по объектам, не представляющим для него опасности и не являющимся военными.

В понедельник в Минобороны РФ заявили, что российские Вооруженные силы высокоточным ударом уничтожили в Запорожской области цеха завода «Искра», которые обслуживали американские реактивные системы залпового огня HIMARS. А накануне были уничтожены восемь снарядов РСЗО HIMARS в районах Новой Каховки Херсонской области и непосредственно Херсона.

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Китай назвал условие для нормализации отношений с США
Китай назвал условие для нормализации отношений с США
Чехия получила первую партию СПГ из США
Чехия получила первую партию СПГ из США
Подборка забавных твитов обо всем - 19.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 19.09.2022 (15 фото)
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.09.2022 (15 фото)
Американская компания продаст бизнес по переработке масличных культур в России
Американская компания продаст бизнес по переработке масличных культур
Пушилин: Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан
Пушилин: Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления
Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции
Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции
Сербии указали на выгодное положение из-за российского газа
Сербии указали на выгодное положение из-за российского газа
Ксения Бородина подверглась жесткой критике из-за своего курса
Ксения Бородина подверглась жесткой критике из-за своего курса
Марк Богатырев раскрыл подробности появления на свет их с Арнтгольц сына
Марк Богатырев раскрыл подробности появления на свет их с Арнтгольц

Топ на сегодня

Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в решении как никогда
Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы увеличивал себе пенис
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
В Госдуме оценили «места для русскоязычных» в рижском автобусе
В Госдуме оценили «места для русскоязычных» в рижском автобусе

Еще по теме

Минобороны сообщило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS
Украинские военные обстреляли территорию ЛНР из американской РЗСО HIMARS
ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в Стаханове
Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине