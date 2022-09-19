Джигана ограбили на миллионы

Рэпер Джиган стал жертвой дерзкого ограбления. Воры проникли в особняк Джигана и его жены Оксаны Самойловой, расположенный в подмосковной деревне Захарово. Рэпер сообщил о том, что злоумышленники украли двое его часов. 37-летний музыкант обратился в полицию. Исполнитель хита «Хавчик» заявил, что стал жертвой грабителей. По словам рэпера, преступление произошло в ночь на субботу (предположительно, с часу до пяти). «Джиган сообщил, что неизвестные 17 сентября проникли в его дом в деревне Захарово и похитили два экземпляра часов Rolex. Предварительная стоимость похищенного составляет около 6 млн рублей», — указал ТАСС.Хозяев особняка в момент происшествия не было в нем. Артист с 34-летняей Оксаной Самойловой, сыном и тремя дочерью отдыхали в Дубае. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, заявили в ГУ МВД России по Московской области. Принимаются меры, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание. Недавно Оксана Самойлова и Джиган обзавелись апартаментами на популярном курорте. Модель показала новое жилье в ОАЭ. «Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей», — пояснила многодетная мать.