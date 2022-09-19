Евгений Петросян рассказал, какой получил подарок от 2-летнего сына
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Евгений Петросян рассказал, какой получил подарок от 2-летнего сына

Евгений Петросян рассказал, какой получил подарок от 2-летнего сына
Юморист Евгений Петросян на днях отметил 77-летие. С днем рождения его поздравил и сын Ваган. Евгений Петросян поблагодарил всех друзей и знакомых за огромное количество трогательных поздравлений. В конце прошлой недели народному артисту исполнилось 77 лет. Юморист получил много ценных подарков, но самый запоминающийся сюрприз приготовил его сын Ваган. Петросян рассказал, что его двухлетний сын удивил его подарком, сделанным своими руками. Речь идет об открытке, которую Ваган разукрасил без помощи кого-то из взрослых. Евгений Ваганович был тронут стараниями ребенка до глубины души.
«Хочу выразить глубокую благодарность всем многочисленным друзьям, которые поздравили меня, пожелав много добра. Особенно благодарю своего сына Вагана, который лично разукрасил поздравительную открытку и вручил торжественно мне!»— написал Петросян в Сети. Кстати, накануне родители впервые за долгое время вывели Вагана в свет. Брухунова привела сына на детский спектакль «Мамонтенок» в Театр мюзикла. Гордый Петросян рассказал, что его сын растет юным театралом. «Меня поразило, как он завороженно смотрел на сцену, почти, не двигаясь, с широко открытыми глазами. Потом активно аплодировал и даже периодически хохотал! Явный театрал», — похвастался Петросян. Ранее, напомним, Петросян опроверг слух о том, что он купил сыну дом в Турции. Новость об этом недавно разлетелась в СМИ, однако Евгений Ваганович утверждает, что это фейк. Незадолго до этого ему пришлось выступить с комментарием о его якобы «провальном» выступлении в Сочи. Писали, что юморист не смог продать даже половины билетов на свой концерт, из-за чего он был отменен.
# Шоу-бизнес Петросян Евгений
По материалам: z-aya

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