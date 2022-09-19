Федор Добронравов - не звезда «Сватов», считает Кошмал

Артистка постаралась уколоть актера Федора Добронравова. Анна Кошмал сыграла в сериале «Сваты» внучку Ивана и Валюхи Будько - Женю Ковалеву. При этом своих экранных дедушку и бабушку актриса считала едва ли не родными ей людьми. Кошмал всегда тепло отзывалась о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко. Однако до поры, до времени. А потом звезда народного телехита сменила риторику, удалив все добрые слова в адрес коллег из «Сватов» в подписях к их совместным фото на ее страничке в соцсети. А ведь когда-то Анна Кошмал писала, что Федор Викторович для нее все равно что родной дедушка. Теперь же актриса и слышать не хочет о своих коллегах, с которыми она снималась в «Сватах».Как считают поклонники телехита, Анна Кошмал не упускает случая побольнее «ужалить» Добронравова. Хотя тот никогда не позволял себе обидных высказываний в адрес экранной внучки. «Стыдобища!», «Пора уже зарыть этот топор войны», «Ну сколько можно?», «Бесстыдство», — писали фолловеры. «Для меня «Сваты» — это не Добронравов, не Кравченко, Добрынин или Артемьева. Вообще не они. Для меня — это Андрей Яковлев (режиссер сериала) — человек, которого я безмерно уважаю, и работать с которым огромное удовольствие. Он для меня как отец», — в прыжке переобулась Анна Кошмал, цитирует «СтарХит».