Федор Добронравов - не звезда «Сватов», считает Кошмал
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Федор Добронравов - не звезда «Сватов», считает Кошмал

Федор Добронравов - не звезда «Сватов», считает Кошмал
Артистка постаралась уколоть актера Федора Добронравова. Анна Кошмал сыграла в сериале «Сваты» внучку Ивана и Валюхи Будько - Женю Ковалеву. При этом своих экранных дедушку и бабушку актриса считала едва ли не родными ей людьми. Кошмал всегда тепло отзывалась о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко. Однако до поры, до времени. А потом звезда народного телехита сменила риторику, удалив все добрые слова в адрес коллег из «Сватов» в подписях к их совместным фото на ее страничке в соцсети. А ведь когда-то Анна Кошмал писала, что Федор Викторович для нее все равно что родной дедушка. Теперь же актриса и слышать не хочет о своих коллегах, с которыми она снималась в «Сватах».
Как считают поклонники телехита, Анна Кошмал не упускает случая побольнее «ужалить» Добронравова. Хотя тот никогда не позволял себе обидных высказываний в адрес экранной внучки. «Стыдобища!», «Пора уже зарыть этот топор войны», «Ну сколько можно?», «Бесстыдство», — писали фолловеры. «Для меня «Сваты» — это не Добронравов, не Кравченко, Добрынин или Артемьева. Вообще не они. Для меня — это Андрей Яковлев (режиссер сериала) — человек, которого я безмерно уважаю, и работать с которым огромное удовольствие. Он для меня как отец», — в прыжке переобулась Анна Кошмал, цитирует «СтарХит».
# Шоу-бизнес Добронравов Федор
По материалам: z-aya

Последние новости

В Совфеде отреагировали на призыв ООН обменять пленных в формате «всех на всех»
В Совфеде отреагировали на призыв ООН обменять пленных в формате
Джигана ограбили на миллионы
Джигана ограбили на миллионы
Тимати резко высказался о демарше Пугачевой
Тимати резко высказался о демарше Пугачевой
Федор Добронравов - не звезда «Сватов», считает Кошмал
Федор Добронравов - не звезда «Сватов», считает Кошмал
Жена Дмитрия Тарасова после слухов об измене психанула
Жена Дмитрия Тарасова после слухов об измене психанула
Евгений Петросян рассказал, какой получил подарок от 2-летнего сына
Евгений Петросян рассказал, какой получил подарок от 2-летнего сына
Пригожин отреагировал на требование о быстрых походах в туалет для артистов
Пригожин отреагировал на требование о быстрых походах в туалет для
Крутые снимки растений и животных в рентгеновском излучении (17 фото)
Крутые снимки растений и животных в рентгеновском излучении (17 фото)
Германия сдержит обещание Украине и пришлет ей новую артиллерию
Германия сдержит обещание Украине и пришлет ей новую артиллерию
Ани Лорак объявилась после полугодового молчания и пояснила свою позицию
Ани Лорак объявилась после полугодового молчания и пояснила свою
Четыре ошибки, которые часто допускают при приготовлении лука
Четыре ошибки, которые часто допускают при приготовлении лука
Rockstar подтвердила и прокомментировала утечку информации о GTA VI
Rockstar подтвердила и прокомментировала утечку информации о GTA VI

Топ на сегодня

Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
В России назвали поставляющий оружие Киеву Запад пособником преступлений
В России назвали поставляющий оружие Киеву Запад пособником
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в решении как никогда
Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой

Еще по теме

Звезда "Сватов" Анна Кошмал носит платье за 1300 гривен (фото)
Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
Виновата Кошмал? Раскрыта причина, по которой Добронравов не будет сниматься в «Сватах»
Почему на самом деле Федор Добронравов ушел из «Сватов»