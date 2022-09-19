Германия сдержит обещание Украине и пришлет ей новую артиллерию

Вадим Карасев

Минобороны ФРГ пришлет Украине еще два комплекса РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo

Минобороны Германии заявило, что сдержит данное украинским властям обещание и пришлет еще два комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) Mars II и 50 бронемашин Dingo. Об этом пишет ТАСС.

«Мы держим свое обещание!» — говорится в заявлении ведомства. В минобороны добавили, что в конце сентября начнется обучение украинских военных.

15 сентября глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт рассказала, что правительство готово обеспечить поставки новой реактивной артиллерии на Украину.

Кроме того, она рассказала, что в сентябре Германия начнет обучать украинских солдат управлению установками. Ламбрехт также сообщила, что сделка по обмену боевыми машинами пехоты между Грецией и Украиной почти завершена, то есть, вскоре ФРГ передаст Греции 40 БМП Marder, а та, в свою очередь, отправит Киеву 40 своих БМП-1 советского производства.