Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
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Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada

Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества LadaГлава «АвтоВАЗа» Соколов: Lada является максимально адаптированным для России автомобилем

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов перечислил преимущества Lada, назвав ее максимально адаптированным для России автомобилем. Его слова приводит РИА Новости.

Он поделился тремя причинами пересесть на Lada. «Во-первых, Lada — это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам», — пояснил Соколов.

Второй причиной, по его мнению, служит легендарность автомобиля, производство которого осуществляется уже более полувека. «И, в-третьих, самое главное, это — автомобиль, который устремлен в будущее», — заявил Соколов. Он подчеркнул, что российский производитель не уступает китайским конкурентам. «АвтоВАЗ» и Lada ждет такое же уверенное будущее, как и ее большая история, не сомневается глава компании.

Ранее Соколов рассказал о способе покраски машин Lada. По его словам, процедура проводится с помощью современных технологий с использованием катафореза, что препятствует появлению ржавчины на автомобилях.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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