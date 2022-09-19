Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с мировым именем и один из лучших экспертов в трактовке поведения звезд и планет. Старайтесь не пропускать его прогнозов на каждую неделю, чтобы не упускать удачу.

Как всегда, он рассказал о том, что нас с вами ждет в ближайшие семь дней порталу Woman’s day. Эксперты сайта dailyhoro.ru также провели анализ положения ночных светил и решили дополнить и расширить прогноз эксперта, дав каждому из Знаков Зодиака немного больше полезной информации о том, где и как нужно искать фортуну в период с 19 по 25 сентября. В целом неделя будет яркой и позитивной, но для достижения счастья придется потрудиться.

Овен

Овны могут встретить на своем пути сложности, но подавляющее их число должны быть решаемыми. Это очень хорошее время для того, чтобы начать движение к мечте, причем не семенящими шагами, а километровыми прыжками. Нужно перестать лениться, если хочется любви, денег и признания. Если мечты и желания уже долгое время не исполняются, Овнам стоит ознакомиться со статьей о том, как это исправить. Что касается приоритетов, то астрологи рекомендуют Овнам не ставить на первое место любовь. Дела по дому и работе сейчас на порядок важнее.

Телец

Тельцам на этой неделе можно и даже нужно заняться своим домом. Важно навести порядок и гармонизировать пространство вокруг себя. В этом им поможет, к примеру, уборка, покупка новых аксессуаров, а также покупка или создание восточных талисманов. Это повысит интеллектуальный уровень Тельцов и поможет им стать креативнее в работе и делах. Главное условие успеха этой недели — отсутствие переутомления. Тельцам стоит научиться отдыхать, если они хотят, чтобы каждый день с 19 по 25 сентября был действительно позитивным, ярким и продуктивным.

Близнецы

Близнецам самое время провести энергетический детокс. Ранее мы рассказывали, как можно быстро очистить свое биополе. Вполне возможно, что в последние недели приходилось общаться с неприятными людьми, поэтому пришло время немного заняться собой и своим здоровьем. Это не самое лучшее время для поездок и глобальной смены обстановки. Лучше заняться чем-то дома, в качестве развлечения пригласить в дом друзей. Полезным будет общение с родственниками, а вот любые новые начинания пока лучше отложить. Астрологи советуют людям этого Знака больше релаксировать и не торопиться.

Рак

Ракам важно проанализировать себя и свое поведение, чтобы понять, почему они ничего не успевают, ведь на это может быть много причин. В бизнесе и в работе пришло время решать проблемы не силой, а дипломатией и умом. Важно вести себя максимально сдержанно, особенно с людьми, которые могут неожиданно взорваться. Это неплохая неделя для романтики, свиданий, перевода уже имеющихся отношений на новый уровень. Астрологи рекомендуют Ракам ни в коем случае не откладывать на потом важные дела по работе. Это чревато большими потерями в будущем.

Лев

У Львов могло накопиться много задач и проблем дома и на работе в последнее время. Специальная практика поможет найти решение самых сложных и на первый взгляд даже нерешаемых задач. Не исключено, что этим людям придется сильно потратиться на что-то важное. Это будет не самое лучшее время для болезненной экономии. Важно покупать то, что дарит комфорт. Аскетизм и стремление к чрезмерной осторожности сейчас могут быть не выигрышными. Это замечательное время для новых начинаний. Главное — не преувеличивать свои возможности, оставаясь реалистами.

Дева

Девам астрологи настоятельно рекомендуют почаще говорить правду окружающим, даже если она будет не совсем приятной. Будучи одними из самых искренних Знаков Зодиака, Девы редко врут, поскольку понимают, что без открытости и откровенности в разговоре очень сложно добиться уважения. Главное сейчас — не переусердствовать с правдой. Поскольку она может быть слишком болезненной для близких людей и друзей. Что касается работы, то тут важно не перегибать палку с продуктивностью. Переутомления крайне негативно скажутся на выработке.

Весы

У Весов наступает идеальное время для избавления от цифрового мусора, а также для уборки в доме. Можно попробовать переставить мебель, купить что-то из аксессуаров. Словом, нужно преобразить информационное пространство и пространство вокруг себя. Это запустить новые механизмы, привлечет больше удачи в жизнь, поможет Весам выйти на новый уровень интеллектуального и духовного развития. В работе и бизнесе пока лучше ничего не начинать, ровно как и в любви. В амурных делах одиноким Весам стоит побыть наблюдателями.

Скорпион

Скорпионы в период с 19 по 25 сентября могут утратить часть энергии. Вместе с ней уйдет и мотивация. Для того, чтобы восполнить ее, люди данного Знака могут обратиться за помощью к специальным цитатам, которые наполнят их жизнь смыслом и укажут верный путь. Этот период очень хорош для начала диет, физических упражнений, коррекции рациона и формирования правильного режима дня. В финансовой и рабочей сферах можно уповать на креативность и обращаться за помощью к интуиции. Шестое чувство вряд ли обманет сейчас Скорпионов.

Стрелец

Стрельцы — люди-путешественники. Большие финансовые успехи ждут всех, кто отправляется на этой неделе в командировку. Также стоит отметить всех, кто работает за рулем. Таким Стрельцам важно почаще пользоваться оберегами для машины и водителя. Чтобы больше нравиться окружающим, Стрельцы должны избавиться от излишней тяги к стереотипному мышлению. Любые фразы типа «ты должен» пришла пора вычеркнуть из лексикона раз и навсегда. Если этого не сделать, близкие люди и окружающие в целом начнут сторониться общения со Стрельцами.

Козерог

Козерогам ночные светила помогут избавиться от негативных установок, мешающих добиваться желаемого в жизни. Однако, для этого придется открыть свой разум для всего нового. Придется также начать прислушиваться к советам и словам близких людей. В том, что они говорят, будет содержаться немалая доля истины. Сейчас самое время для совместного отдыха, развлечений, поисков себя. Многие представителям данного Знака Зодиака смогут понять, какова их главная цель в жизни. Звезды порадуют их чем-то особенным.

Водолей

Водолеям срочно необходимо избавиться от эмоций, которые вызывают болезни. Если этого не сделать, то эта неделя станет очень сложной и непредсказуемой. Важно мыслить в позитивном ключе, причем в каждый момент времени. В делах и в бизнесе придется брать быка за рога. Эта неделя невероятно важна для тех, кто пытается открыть собственный бизнес, найти новую работу, получить повышение и так далее. Положительно завершатся различные переговоры и общение с клиентами, начальством. В любви ситуация будет аналогичной. Важно действовать, причем смело.

Рыбы

Это очень неблагоприятное время для делового общения и попыток о чем-то договориться. Причина может быть не в неуступчивости самих Рыб, а в неготовности окружающих людей идти на компромиссы. Не исключено, что на этой неделе о Рыбах и их близких людях будут распускать неприятные сплетни, но тут важно помнить, что это указывает на важность Рыб. Сейчас главное — не зазнаваться и бороться с хронической тревожностью. Оптимистично настроенные люди данного Знака будут очень удачливыми и смогут привлечь внимание противоположного пола.