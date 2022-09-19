Хованский рассказал Собчак о желании эмигрировать

Вадим Карасев

Российский блогер Юрий Хованский заявил Ксении Собчак, что хочет эмигрировать в Сербию

Известный российский блогер и стример Юрий Хованский рассказал о желании эмигрировать. Страну, в которую он хотел бы переехать, блогер назвал в интервью журналистке Ксении Собчак, которое вышло на YouTube.

«Я хочу в Сербии жить, понимаешь? Я хочу жить вот так же, но в Сербии. Вот прям вот примерно так же, но не здесь», — заявил блогер, показывая собеседнице свою квартиру.

Помимо этого, говоря об отношениях с новой девушкой, Хованский упомянул, что хочет переехать в другую страну. «Я еще так не хочу, чтобы она тут доучивалась, я хочу уже в Сербию», — заявил он. Блогер добавил, что, встретив новую возлюбленную, впервые задумался о браке.

Ранее в сентябре Хованского исключили из списка террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Перед этим, в июле, суд прекратил уголовное дело в отношении блогера, которого ранее обвиняли в оправдании терроризма.

Полиция арестовала Хованского в июне 2021 года. Его обвинили в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Причиной стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Более полугода Хованский находился в СИЗО. Впоследствии суд сменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.