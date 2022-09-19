Хованский рассказал Собчак о желании эмигрировать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хованский рассказал Собчак о желании эмигрировать

Хованский рассказал Собчак о желании эмигрироватьРоссийский блогер Юрий Хованский заявил Ксении Собчак, что хочет эмигрировать в Сербию

Известный российский блогер и стример Юрий Хованский рассказал о желании эмигрировать. Страну, в которую он хотел бы переехать, блогер назвал в интервью журналистке Ксении Собчак, которое вышло на YouTube.

«Я хочу в Сербии жить, понимаешь? Я хочу жить вот так же, но в Сербии. Вот прям вот примерно так же, но не здесь», — заявил блогер, показывая собеседнице свою квартиру.

Помимо этого, говоря об отношениях с новой девушкой, Хованский упомянул, что хочет переехать в другую страну. «Я еще так не хочу, чтобы она тут доучивалась, я хочу уже в Сербию», — заявил он. Блогер добавил, что, встретив новую возлюбленную, впервые задумался о браке.

Ранее в сентябре Хованского исключили из списка террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Перед этим, в июле, суд прекратил уголовное дело в отношении блогера, которого ранее обвиняли в оправдании терроризма.

Полиция арестовала Хованского в июне 2021 года. Его обвинили в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Причиной стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Более полугода Хованский находился в СИЗО. Впоследствии суд сменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области
Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области
Русская церковь 20 сентября 2022 года чтит память преподобных Макария Оптинского и Луки Глубокореченского
Русская церковь 20 сентября 2022 года чтит память преподобных Макария
Хованский рассказал Собчак о желании эмигрировать
Хованский рассказал Собчак о желании эмигрировать
Инсайдер напомнил, что Scorn — это не шутер, а приключенческая головоломка
Инсайдер напомнил, что Scorn — это не шутер, а приключенческая
Россияне бросились покупать машины в кредит
Россияне бросились покупать машины в кредит
Польша отреагировала на территориальные угрозы Шольца
Польша отреагировала на территориальные угрозы Шольца
Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II
Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II
Известная телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем
Известная телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем
Кремль рассказал о жестких формулировках Москвы на переговорах
Кремль рассказал о жестких формулировках Москвы на переговорах
Ничего необычного, просто шимпанзе разводит костер и жарит себе маршмэллоу
Ничего необычного, просто шимпанзе разводит костер и жарит себе
Post Malone получил травмы после падения на сцене во время концерта
Post Malone получил травмы после падения на сцене во время концерта
Инсайдер: глава 343 Industries ушла из-за проблем Halo Infinite, в том числе неоправданных финансовых ожиданий
Инсайдер: глава 343 Industries ушла из-за проблем Halo Infinite, в

Топ на сегодня

Приметы, традиции, запреты праздника Михайлов день, 19 сентября 2022 года
Приметы, традиции, запреты праздника Михайлов день, 19 сентября 2022
В Кремле оценили влияние санкций на отношения России и Китая
В Кремле оценили влияние санкций на отношения России и Китая
В России назвали поставляющий оружие Киеву Запад пособником преступлений
В России назвали поставляющий оружие Киеву Запад пособником
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима

Еще по теме

Блогера Хованского внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Хованский раскритиковал Дудя за зацикленность на Украине
Блогера Хованского исключили из списка террористов