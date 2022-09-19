Хованский словами «я б тебя убил» раскритиковал свадебный танец Собчак
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Хованский словами «я б тебя убил» раскритиковал свадебный танец Собчак

Хованский словами «я б тебя убил» раскритиковал свадебный танец СобчакБлогер Хованский заявил Собчак, что считает неприемлемым ее эротический танец на свадьбе

Российский блогер Юрий Хованский заявил журналистке Ксении Собчак, что считает неприемлемым эротический танец, который она исполнила на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. Перформанс ведущей он раскритиковал в интервью, запись которого доступна на YouTube.

«Я тебе так скажу, Ксюш. Я видел твой свадебный танец, и я б тебя убил *** за такое», — сказал блогер, когда они с журналисткой говорили о равноправии полов в отношениях. По словам Хованского, подобные перформансы при посторонних людях недопустимыми.

Он также выразил уверенность в том, что никакому мужчине не понравится, если его партнершу в откровенном наряде будут разглядывать пользователи интернета. «Я считаю это абсолютной *** непреложной истиной», — указал блогер. В ответ на аргумент Собчак о том, что каждый человек имеет право сам выбирать, как ему поступать, он заявил, что в отношениях может решать за двоих.

Свадьба Собчак и Богомолова, во время которой журналистка исполнила откровенный танец, состоялась в сентябре 2019 года. Ведущая, одетая в корсет и с красной подвязкой на ноге, совершала движения под композицию «Войди в меня» Ирины Аллегровой. В РПЦ танец осудили, отметив, что молодожены согрешили, так как перед этим обвенчались в церкви и покаялись в проступках.

В церковь Собчак и Богомолов приехали в карете. Предварительно пара зарегистрировала брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. До места регистрации молодожены доехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

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По материалам: lenta.ru

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