Ида Галич рассказала о своих отношениях с Круглицким
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Ида Галич рассказала о своих отношениях с Круглицким

Ида Галич рассказала о своих отношениях с Круглицким
Ведущая Ида Галич откровенно рассказала о личной жизни. Еще недавно вся страна гадала, встречаются ли блогеры Ида Галич и Стас Круглицкий. Молодые люди не торопились официально объявлять о своих отношениях. Однако фотографии, на которых Ида и Стас нежно обнимаются, не оставляли сомнений: между шоуменами пробежала искра. «Я могу сколько угодно описывать королеву красоты, но влюблюсь в человека, на которого не обращал внимания абсолютно. Так сейчас и происходит в моей жизни», — говорил 35-летний блогер в беседе с Лейсан Утяшевой, подбрасывая дров в костер слухов. Не успели фанаты порадоваться за любимых артистов, как Галич ошарашила их странным заявлением. «Нравлюсь ли я Тимуру? Почему он мне не пишет?», — сказала она на камеру во время «Шоу Аватар». Сначала вопрос показался всем невинной шуткой. Но уже в следующем выпуске Батрутдинов прямо в эфире взял девушку за руку. Этот невинный жест вновь породил множество сплетен. Встречается ли комик с ведущей? Рассталась ли Ида с Круглицким? Ответа на эти вопросы не было до недавнего времени.
Во время очередного интервью Галич рассказала, что сейчас ее сердце свободно. На данный момент она не готова посвятить свою жизнь возлюбленному и хочет больше времени направить на другие сферы. «Я уже как месяц, полтора, два не состою в отношениях ни с одним мужчиной и пока не собираюсь. У меня такое мнение сформировалось, что я сейчас не готова никому отдавать свои золотые годы. Я решила: буду заниматься собой, семьей и карьерой», — призналась 32-летняя Ида. Этим летом блогеров видели вместе на премьере фильма. Артисты позировали фотографам и не стеснялись своих нежных чувств. Как позднее признается Круглицкий, молодые люди не собирались афишировать отношения, но и скрываться не планировали. «Но мы не делаем тайну из этого, нас можно увидеть вместе на каком-то мероприятии или еще что-то», — говорил он в «Однажды» на НТВ. Когда между молодыми людьми пробежала черная кошка неизвестно.
# Шоу-бизнес Галич Ида
По материалам: z-aya

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