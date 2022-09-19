Идеальный брак: в каком возрасте лучше всего выходить замуж по Знаку Зодиака
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Идеальный брак: в каком возрасте лучше всего выходить замуж по Знаку Зодиака

Идеальный брак: в каком возрасте лучше всего выходить замуж по Знаку Зодиака

Брак и в целом длительные серьезные отношения — это очень серьезный шаг для любой девушки и женщины. Астрологи рассказали, в каком возрасте лучше строить семью с мужчиной, чтобы вероятность неудачи была минимальной.


Если вам очень хочется выйти замуж, то воспользуйтесь для этого соответствующими заговорами и обрядами, но помните, что иногда для удачного брака важно правильно подобрать жизненный момент.

Женщина-Овен

Овнам лучше бороться со своим навязчивым желанием как можно скорее выйти замуж. Эти женщины не умеют ждать и не умеют принимать взвешенные решения. Чем позднее они выйдут замуж, тем будет для них лучше. Если очень хочется, то лучше учитывать советы близких и подруг.

Женщина-Телец

Тельцам можно выходить замуж в любом возрасте. Главное, чтобы был подходящий мужчина. Выбрать такого им позволит их мощная любовная интуиция. В целом Тельцы прекрасного пола довольно-таки часто выходят замуж в ранние годы, причем весьма удачно, чего нельзя сказать о многих других женщинах.


Женщина-Близнецы

Этим дамам лучше быть осторожнее, поскольку среди огромного многообразия мужчин, которые в них в влюблены обязательно может найтись токсичный и ненадежный человек. Близнецы могут выходить замуж рано, но в таком случае им нужно выбирать в качестве второй половинки опытного мужчину лет на 5-7 старше себя.

Женщина-Рак

Для раков возраст для вступления в брак не имеет особого значения. Для них главное — это забота, верность и любовь, а слишком молодые мужчины не всегда могут это дать им в полном объеме. Именно поэтому Ракам лучше выходить замуж не раньше 25-27 лет, чтобы набраться опыта и не совершить ошибку.

Женщина-Лев

Чтобы не выходить замуж несколько раз, львицам лучше делать это после 30, а некоторым представительницам этого Знака и вовсе после 35. Разочарования сильно бьют по их самооценке и в целом по желанию строить семью, поэтому многочисленные неудачи в ранние годы могут сделать так, что Лев разуверится в мужчинах и перестанет искать любовь.


Женщина-Дева

Девы могут выходить замуж в любом возрасте, но нормального брака не получится в 18-20 лет, так как для того, чтобы брак был крепким и долговечным, жениться нужно на том мужчине, в котором Дева уверена на двести процентов. Для формирования доверия должно пройти определенное время.

Женщина-Весы

Весы выходят замуж часто и не всегда удачно. Дело тут не в возрасте и не в опыте. Просто Весы слишком доверчивы, влюбчивы и слишком сильно романтизируют свадьбу. Чтобы выйти замуж удачно, важно не мечтать о пышном платье, а фокусироваться на формировании доверия. Идеальный возраст для брака начинается для Весов с 22-24 лет.

Женщина-Скорпион

Скорпионы, согласно статистике, очень часто выходят замуж единожды и на всю жизнь остаются в счастливых отношениях. Как это получается, не знают порой даже сами Скорпионы. В любом случае, выходить замуж этим женщинам лучше не рано, но и не поздно — примерно в 25-27 лет будет в самый раз.

Женщина-Стрелец

У прекрасных Стрельцов есть два варианта развития событий — либо выходить замуж ближе к 40 годам, когда свободолюбие начинает замещаться спокойствием и желанием разделять свое время с кем-то другим, либо же в любом возрасте, но за того мужчину, который не будет ревновать Стрельца к работе, хобби и подружкам.

Женщина-Козерог


Козерогам с их дотошностью и осторожностью можно выходить замуж в любом возрасте, но лучше не тянуть с этим. Самое лучшее время для создания семьи — 25-30 лет. Дальше им со своей претенциозностью будет крайне сложно найти мужчину мечты, ведь сильный пол с течением времени все меньше терпит различные испытания и проверки.

Женщина-Водолей

Водолеи ценят свободу, поэтому редко мечтают выйти замуж хоть за кого-нибудь. Для того, чтобы у них появилось желание связать жизнь с одним мужчиной, должно произойти чудо. В любом случае, астрологи советуют не торопиться, но если желание выйти замуж появилось, то лучше реализовать его лет в 30.

Женщина-Рыбы

Рыбы прекрасного пола могут искать вторую половинку очень долгое время. В любви им не хватает решительности, поэтому важно не ждать у моря погоды, ведь принц на горизонте может так и не появиться. Рыбам необходимо искать мужчину для брака лет с 25, но порой многие выходят удачно замуж намного раньше.

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По материалам: dailyhoro.ru

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