Игорь Матвиенко унизил Тимати
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Игорь Матвиенко унизил Тимати

Игорь Матвиенко унизил Тимати
Миллиардер рэпер Тимати годится продюсеру только в охранники.   Игорь Матвиенко стал первым продюсером «Фабрики звезд». Благодаря ему появилось множество артистов, которые до сих пор выступают. 20 лет назад на экраны вышел первый сезон «Фабрики звезд». В то время программа была революционной, потому что реалити-шоу еще не существовало. Фишкой проекта стали молодые люди, которых набрали с разных городов и за три месяца из них обещали сделать артистов. Так, благодаря этому «эксперименту» появились группы «Корни», «Фабрика», Михаил Гребенщиков. Первым продюсером был Игорь Матвиенко, для которого проект стал вехой в творчестве. До этого все знали, что существует такой человек, но никто из зрителей не видел его в глаза. Буквально через неделю после трансляций на Первом канале Игоря Игоревича стали узнавать везде.
После первого сезона он вернулся в пятую часть, став наставником вместе с Максимом Фадеевым и Аллой Пугачевой. Тогда они «делили» артистов, но Матвиенко всегда хотелось взять больше классных музыкантов себе под крыло. Спустя годы он рассказал об этом во время беседы с Яной Чуриковой. Ведущая «Фабрики звезд» спросила, кого бы из известных «фабрикантов» он бы хотел видеть в своей студии. И привела в пример рэпера Тимати. «Тимати? Конечно взял бы себе! Красавец такой. Его бы взял, охранников его тоже. Представляешь, охранники в «Любэ» — это было бы идеально. Патриотик-рэп», — отшутился Матвиенко во время эфира шоу «Фабрика с Яной Чу». Напомним, Тимати стал популярен благодаря участию в «Фабрике звезд 4», где продюсером был Игорь Крутой. Матвиенко признается, что ему больше всего понравился именно этот сезон популярного проекта. Тогда Тимати вошел в группу «Банда» вместе с Ратмиром Шишковым, Домеником Джокером и Настей Кочетковой. И хоть ребята не заняли призовых мест, они навели шороха на проекте.
# Шоу-бизнес Тимати, Тимур Юнусов
По материалам: z-aya

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