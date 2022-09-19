Инсайдер Джефф Грабб назвал планы Xbox по релизу эксклюзивов на 2023 год

Вадим Карасев





Игровой инсайдер Джефф Грабб является одним из самых осведомленных в вопросах того, что происходит в командах Xbox. Он неоднократно доказывал, что имеет надежные источники — задолго до официальных анонсов представляя некоторые будущие игры Xbox или сообщая подробности о проектах раньше самих разработчиков.

Джефф Грабб рассказал в подкасте Xbox Expansion Pass о том, что в планах Microsoft было иметь 9 эксклюзивов от своих студий в 2023 году:

Senua’s Saga: Hellblade IIPerfect DarkFableContrabandAvowedEverwildНовая игра от InXile EntertainmentНовая игра от Compulsion GamesНовая игра от The Coalition

Однако, планы изменились — некоторые из игр в этом списке явно не успевают закончить к 2023 году. По мнению инсайдера, в 2023 году до релиза не доберутся точно Fable и Everwild, плюс, скорее всего, не выйдут Perfect Dark и Avowed. Несмотря на это, Джефф уверен, что год будет хорошим на релизы, учитывая, что в первой его половине планируют выпустить Starfield, Redfall и Forza Motorsport, которые изначально ожидали к релизу в 2022 году.