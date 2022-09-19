Инсайдер Джефф Грабб назвал планы Xbox по релизу эксклюзивов на 2023 год
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Инсайдер Джефф Грабб назвал планы Xbox по релизу эксклюзивов на 2023 год

Инсайдер Джефф Грабб назвал планы Xbox по релизу эксклюзивов на 2023 год


Игровой инсайдер Джефф Грабб является одним из самых осведомленных в вопросах того, что происходит в командах Xbox. Он неоднократно доказывал, что имеет надежные источники — задолго до официальных анонсов представляя некоторые будущие игры Xbox или сообщая подробности о проектах раньше самих разработчиков.

Джефф Грабб рассказал в подкасте Xbox Expansion Pass о том, что в планах Microsoft было иметь 9 эксклюзивов от своих студий в 2023 году:



Senua’s Saga: Hellblade II



Perfect Dark



Fable



Contraband



Avowed



Everwild



Новая игра от InXile Entertainment



Новая игра от Compulsion Games



Новая игра от The Coalition

Однако, планы изменились — некоторые из игр в этом списке явно не успевают закончить к 2023 году. По мнению инсайдера, в 2023 году до релиза не доберутся точно Fable и Everwild, плюс, скорее всего, не выйдут Perfect Dark и Avowed. Несмотря на это, Джефф уверен, что год будет хорошим на релизы, учитывая, что в первой его половине планируют выпустить Starfield, Redfall и Forza Motorsport, которые изначально ожидали к релизу в 2022 году.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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