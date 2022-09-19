Инсайдер: глава 343 Industries ушла из-за проблем Halo Infinite, в том числе неоправданных финансовых ожиданий
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Инсайдер: глава 343 Industries ушла из-за проблем Halo Infinite, в том числе неоправданных финансовых ожиданий

Инсайдер: глава 343 Industries ушла из-за проблем Halo Infinite, в том числе неоправданных финансовых ожиданий


На прошлой неделе стало известно, что глава 343 Industries Бонни Росс покидает студию. В сообщении об уходе бывшая руководительница главной команды по Halo в Microsoft сказала, что уходит из-за семейных обстоятельств. Спустя несколько дней после ухода Бонни Росс, появилась информация про увольнение еще одного ключевого сотрудника 343 Industries — технического директора Дэвида Бергера.

Известный игровой инсайдер и журналист Брэд Сэмс в новом выпуске шоу на своем канале Youtube заявил, что истинная причина ухода Бонни Росс заключается в провале Halo Infinite. Он ссылается на свои источники и говорит, что команда менеджеров Microsoft приняла решение провести перестановку на руководящих постах в 343 Industries из-за постоянных срывов сроков по новому контенту. Окончательно это решение было принято после новой дорожной карты Halo Infinite, когда создатели шутера объявили о переносе старта 3-го сезона на 2023 год.

Отдельно Брэд Сэмс в своем видео затрагивает финансовую сторону вопроса. По его информации, Halo Infinite не оправдала возложенных на игру надежд с финансовой точки зрения. В результате, в 343 Industries теперь серьезные перестановки: главой студии назначен Пьер Хинтце, главный менеджер по Halo — Брайана Коски, а за бизнес-составляющую будет отвечать Элизабет Ван Вик.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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