Инсайдер напомнил, что Scorn — это не шутер, а приключенческая головоломка
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Инсайдер напомнил, что Scorn — это не шутер, а приключенческая головоломка

Инсайдер напомнил, что Scorn — это не шутер, а приключенческая головоломка


На этой неделе ожидается появление большого количества новой информации об игре Scorn. Атмосферный хоррор, вдохновленный работами Ханса Гигера, выйдет 21 октября, а уже 21 сентября некоторые игроки (из поддержавших проект на Kickstarter) получат доступ к прологу Scorn.

Игровой инсайдер, который известен в социальных сетях под ником TheReaIInsider, решил напомнить, что игра Scorn — это не шутер. Тем самым инсайдер явно дает понять, что у него уже появилась некоторая информация об игре, и вот что он о ней пишет:

Хоть в игре и есть стрельба, но Scorn — это не стрелялка. И, несмотря на то, что вы можете решиться противостоять вашим врагам, боеприпасы и здоровье скудны, и каждое столкновение должно быть тщательно просчитано. Scorn — это атмосферная приключенческая головоломка от первого лица.

Напомним, Scorn сразу после релиза будет доступна в Game Pass на Xbox Series X | S и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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