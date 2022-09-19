Ивана Урганта обвинили в нетрадиционной сексуальной ориентации
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Ивана Урганта обвинили в нетрадиционной сексуальной ориентации

Ивана Урганта обвинили в нетрадиционной сексуальной ориентации
Хованский высказался об актере и ведущем Иване Урганте. Юрий Хованский, который несколько месяцев назад вышел вышел из тюрьмы, заявил, что Иван Ургант не тот, за кого себя выдает. Якобы ведущий принадлежит к нетрадиционной сексуальной ориентации. Впервые эту тему Юрий поднял в беседе с рэп-исполнителем Big Russian Boss. «Ургант — гей. Его семья — это просто оправдание, а на самом деле он «жарит» в сауне молодых мальчиков», — говорил блогер. Если же Иван никак не отреагировал на слова музыканта, то Ксения Собчак решила поинтересоваться, откуда возникли некрасивые слухи. «Ты готов отвечать? — спросила журналистка у Юрия. — Зачем ты это сказал?»
32-летний Хованский сообщил, что у него есть доказательства, поэтому перед Ургантом извиняться не собирается. Мол, он ничего не выдумывал. «Отвечать за слова не готов, на фиг надо? Мать моей тогдашней женщины занималась поставками раков в элитные сауны и, собственно, видела все», — рассказал Юрий в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Собчак возмутили высказывания Хованского, но переспорить его она не смогла. Остается лишь ждать, когда Ургант выйдет на связь и прокомментирует громкую ситуацию. «Не вижу причин сомневаться в словах. Могу говорить все, что хочу. Я отвечаю за важное, например, за «я тебя люблю», «ты мой друг». Хочу и говорю для красного словца. Никогда храбрым себя не считал, я — редкостный приспособленец. В разных компаниях веду себя по-разному — не вижу в этом ничего плохого», — заключил скандальный певец.    
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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