Известная телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем
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Известная телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем

Известная телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьемТелеведущая Ксения Бородина рассказала, что после коронавируса испытывает приступы тревоги

Известная телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) она рассказала, что после перенесенного коронавируса испытывает приступы тревоги.

Бородина отметила, что один из приступов у нее произошел во время перелета из Стамбула в Москву. «Меня всю трясло, но при этом не было никакой турбулентности, ничего не было, ничего не предвещало. Ноги ходили ходуном, не могла зубы стиснуть даже», — вспомнила она.

По словам ведущей, чтобы справиться с тревогой, ей пришлось выпить успокоительное. «Меня спасла еще девушка, оказалось, она на первом ряду сидела, психолог», — рассказала она. Бородина также добавила, что обещала себе отказаться от перелетов до декабря.

«Я прям уверена, что был ковид без симптомов, и вот от него последствия. Потому что в прошлый раз два года назад было почти то же самое», — заключила телезвезда.

Ранее Бородина жаловалась на головные боли, от которых не помогают обезболивающие препараты. Она предполагала, что страдает от болей из-за проблем с шеей. Позже ведущая сообщила, что врачи диагностировали у нее мигрень.

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По материалам: lenta.ru

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