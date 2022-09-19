Яичница как в ресторане: учимся правильно жарить яйца на сковородке

Жареные яйца – простое и быстрое блюдо, которое сможет приготовить даже ребенок. Главное, не забывать про некоторые нюансы, чтобы яичница получилась вкусной и не подгорела. Например, перед началом жарки можно кинуть на сковородку небольшие кусочки сала с луком, а потом уже вылить яйца. Читайте далее, как правильно жарить яйца на сковородке.

Какая сковорода больше подходит для жарки яиц

Если выбрать неправильную сковородку, то яичница мало того, что получится невкусной, но еще и подгорит. Эту проблему можно достаточно легко решить: нужно использовать емкость с антипригарным покрытием либо чугунную.

«Таким образом, ваша яичница не прилипнет и не развалится, когда вы достанете ее из сковороды. Причина, по которой это важно, заключается в том, что большинство сковородок, даже очень хороших, на самом деле заполнены небольшими трещинами», — рассказал в интервью Джозеф Провост, профессор химии и биохимии из Университета Сан-Диего.

Во время нагревания емкости метал начинает расширяться, а жидкий белок и желток попадают в малозаметные трещины на сковородке, вследствие чего яичница пригорает и получается невкусной. Любое хорошее антипригарное покрытие легко решает эту проблему, поэтому стоит использовать именно такие емкости для жарки каких-либо продуктов.

Жарить яйца необходимо с использованием какого-либо жира

Не стоит забывать ом этом простом правиле, иначе яичница подгорит. Также масло или жир придаст насыщенный вкус блюду. Его стоит использовать даже на сковородках с самым лучшим антипригарным покрытием. Подсолнечное масло, сало или жирные сливки не дадут прилипнуть продуктам питания.

Разбивать яйца необходимо на горячую сковородку

Этот совет применим ко всем продуктам, которые человек желает поджарить на сковороде. Еда, которая кладется или выливается на раскаленную емкость, выделяет небольшое количество воды, что создает парниковый эффект и не позволяет пище пригорать. При использовании жирных сливок необходима холодная сковорода, в которую стоит добавить все ингредиенты, а потом все ее содержимое довести до кипения.

Яйца должны быть прохладными

Не стоит использовать яйца, когда их только достали из холодильника — они должны нагреться до комнатной температуры. Время их нагревания зависит от погодных условий, к примеру, зимой они должны полежать около 2 часов. Если человек куда-то спешит, то ему стоит их сложить в тарелку с теплой водой, в таком случае они нагреются за пару минут.

Необходимо использовать только свежие яйца

Для жарки желательно использовать свежие яйца, чтобы яичница получилась вкусной и держала форму, а не растекалась по сковороде.