Экс-президент США рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО

Вадим Карасев

Экс-президент США Клинтон заявил, что обсуждал с Ельциным расширение НАТО на восток

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, что обсуждал со своим российским коллегой Борисом Ельциным возможное расширение НАТО на восток. Об этом сообщил американский политик в интервью CNN.

Расширение НАТО

Экс-президент США спросил у Ельцина, полагает ли тот, что США нанесут удар по России в результате расширения Североатлантического альянса на восток. Реакцией российского лидера якобы стал отрицательный ответ, заявил Клинтон.

Американский политик подчеркнул, что не считает США ответственными за эскалацию кризиса на Украине из-за включения стран Центральной и Восточной Европы в НАТО.

По мнению историка и лингвиста Ноама Хомского, Клинтон нарушил обещание Ельцину о нерасширении НАТО на восток. Он напомнил, что экс-лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав альянса. Однако в 1997 году Клинтон нарушил слово и пригласил Вишеградскую группу в НАТО.

Приглашение в НАТО

Американский политик добавил, что расширение альянса на территорию Восточной Европы позволило избежать более раннего кризиса в регионе. Он подчеркнул, что США «сделали правильное дело в подходящее время». «Если бы мы этого не сделали, то кризис мог произойти еще раньше», — предположил он.

Клинтон признался, что предлагал России объединить возможности для противостояния общим угрозам, исходящими как от «негосударственных действующих лиц, так и от авторитарных стран, продающих химическое, биологическое и ядерное оружие террористическим организациям».

Клинтон и ранее упоминал, что предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО. «Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — подчеркивал он.

Реакция России

Путин также вспоминал беседы с Клинтоном о возможном вступлении России в НАТО. В ходе последнего визита в Россию 42-го президента США он спросил его, как Америка отреагирует на присоединение Москвы к альянсу.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, вышедшему в 2017 году, Путин также рассказывал о визите Клинтона в Россию. По словам российского президента, его коллега поддержал вступление России в НАТО. «Что же, я не против», — заявил Клинтон, вызвав беспокойство сопровождавшей его делегации.

Что такое НАТО?

НАТО, или Североатлантический альянс (North Atlantic Treaty Organization) — военно-политический блок, включающий в себя большинство государств Европы, США и Канаду. Организацию основали 4 апреля 1949 года в США. Изначально в состав НАТО входили 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Сейчас в альянсе состоят 30 государств. Последней к блоку присоединилась Северная Македония: это произошло 27 марта 2020 года.