Юлия Пересильд снова оказалась на Байконуре

Актриса Юлия Пересильд заинтриговала поклонников, поделившись фото из Байконура на фоне ракеты. Юлия Пересильд опубликовала фотографию в своем блоге в социальных сетях, которая вызвала ажиотаж среди ее поклонников. Дело в том, что популярная актриса позирует на фоне космического корабля на Байконуре. Естественно, у многих возник вопрос: что же происходит, неужели Пересильд снова летит в космос? Актриса объяснила, что, хотя сердце у нее замирает и екает и в космосе она хотела бы оказаться снова, но, увы, уже дала слово своим детям, так что шансов нет. Дело в том, что они очень переживали за свою маму, поэтому актриса пообещала, что не заставит их снова волноваться. Просто теперь в сентябре у нее появилась необычная традиция.«Привет с Байконура! Как пошутил мой бро Клим Шипенко: «У нас с друзьями есть такая традиция: каждое 18 сентября мы отправляемся на Байконур!» Сердце ёкает! Ракета на стартовом столе! Дети просили больше не улетать в космос, я им пообещала. Значит, не полечу. Хотя очень уж соблазнительна ракета», — подписала снимок актриса, сфотографировавшись с командиром. Напомним, российская актриса Юлия Пересильд стала первой актрисой, которая полетела в космос, чтобы в реальных условиях отснять 40 минут экранного времени для фильма Клима Шипенко. Это произошло 5 октября в прошлом году. Тогда Юлия Пересильд и режиссер в компании космонавта Антона Шкаплерова отправились на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов».