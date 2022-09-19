Юридическая помощь: адвокат по уголовным делам

Вадим Карасев

Адвокаты по уголовным делам обычно лучше знают законы и лучше разбираются в их применении. Они лучше всего знают Уголовный кодекс и его применяют на практике. Если вам требуется адвокат по уголовным делам в Москве который сможет защитить ваши интересы в суде, то нужно обратиться в юридическую компанию.

Защита клиента в суде

В соответствии с нормами закона, в ходе уголовного процесса адвокат имеет право на отказ от дальнейшей защиты подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также может быть отстранен от дела в случае нарушения им своих обязанностей. В каком случае обратиться к адвокату по уголовному делу:

Если Вам грозит уголовная ответственность, или Вы подозреваетесь в совершении преступления.

Если Вы стали свидетелем или потерпевшим от преступления, и не можете самостоятельно защитить свои интересы.

Если Вам необходимо получить консультацию по вопросам уголовного права.

Если необходим сбор доказательств по уголовному делу.

Если необходима правовая помощь в ходе предварительного следствия.

Если необходимо составить жалобу, ходатайство или заявление о возбуждении уголовного дела.

Уголовные дела рассматриваются в суде первой инстанции. При этом в некоторых случаях, предусмотренных законом, уголовное дело может быть рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. В ходе судебного разбирательства суд заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключения экспертов, показания предметов, документов и доказательства, исследованные в судебном заседании. Кроме того, суд заслушивает мнения сторон по поводу заключения эксперта.

Услуги адвоката в уголовном процессе

В уголовном процессе адвокат выступает в роли защитника, который обязан не только защищать интересы своего клиента, но и способствовать тому, чтобы подсудимый не получил слишком суровое наказание. В уголовном процессе именно эти адвокаты представляют интересы обвиняемых и подсудимых, поскольку только они могут защитить их права и законные интересы, которые закреплены в УПК РФ. Только они имеют право общаться с подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями и другими участниками процесса.

Адвокат по уголовным делам, участвующий в деле, должен обладать безупречной репутацией, он должен быть опытным и честным. При этом, несмотря на то, что адвокат является участником уголовного дела, он не обязан давать свидетельские показания по делу.



