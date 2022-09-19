Юрий Хованский, которого обвиняли в "пропаганде терроризма", дал интервью Ксении Собчак: "Настоящей свободы слова мы больше не увидим"

Вадим Карасев

Блогер Юрий Хованский, который отсидел семь месяцев в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, дал интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала "Осторожно: Собчак". Spletnik собрал самые яркие цитаты из интервью.

О прекращении уголовного дела

Будто заново родился. Сегодня я впервые вышел из дома за последние пару месяцев. Сижу дома, в компьютер играю, кушаю домашние бургеры и веду стримы. Я стараюсь из дома вообще не выходить, ненавижу свежий воздух. До того как меня посадили, я полтора года не выходил из дома.

Об уголовном преследовании

Со стороны закона мою, пусть и неуместную, мерзкую, но все-таки юмористическую песню обозначили и предъявили мне как пропаганду оправдания терроризма. Проблема в том, что у нас в Уголовном кодексе нет таких понятий, как "сарказм", "ирония", "постирония", "метамодерн" и так далее. У нас буквально — вот что ты сказал, то ты и сказал. Сам я никогда экстремистских взглядов не разделял. Следствие инкриминировало мне, что я исполнил песню в 2018 году (песня была записана в 2012 году, в то время как статья, по которой был осужден Хованский, появилась только в 2016 году. — Прим. ред.), нашлись подставные свидетели.

Юрия Хованского заключили под стражу в 2021 году: блогера обвинили в оправдании терроризма из-за песни, в которой была строчка о теракте на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году. По утверждению следователей, он пел ее в 2018 году, хотя сам Хованский заявил, что песню он исполнял только в 2012 году. На тот момент второй части статьи 205.2, по которой он был осужден, еще не было в Уголовном кодексе. Блогеру грозило до семи лет лишения свободы, в СИЗО он провел около года. Летом этого года суд прекратил дело Хованского в связи с истечением срока давности.

О своем отношении к национализму

Я крайне не люблю националистов, я сам по себе такой космополит. Я могу как-то кого-то подколоть, но беззлобно совершенно. Я никогда не пытался кого-то задеть или обидеть по национальному признаку и даже дебатировал с Тесаком (Максим Марцинкевич был известен своими неонацистскими взглядами, он ловил педофилов и снимал это на камеру. — Прим. ред.). Люди, которые нахлынули тогда на платформу от Тесака, были мне глубоко омерзительны. Мне тогда заказали песню. Я такой: "То есть вы хотите посмеяться над кавказцами? Ну давайте посмеемся".

О свободе слова

Надо понимать, что 2011—2012 годы — это было время свободы слова. Тогда интернет проверял границы дозволенного, не было никакого реагирования на происходящее. Никого не сажали, и юмор был в целом другой. Это как 90-е, которые все сейчас вспоминают с негативом. Свобода слова, наверное, это хорошо. Но настоящей свободы слова, скорее всего, мы больше не увидим. Даже в США ее нет.

О том, почему посадили именно его

Менее противоречивых блогеров, чем я, полным-полно. Но в этом и прикол, что они все на одной волне: я люблю хорошее и против всего плохого. А я всегда честно и открыто выражал свое мнение, и за него меня многие не любят. Где ты найдешь более противоречивого блогера, чем я?

О творчестве и стримах

Творчество — это то, что приносит деньги или радует конечного потребителя. *** (тупость. — Прим. ред.) — это то, что, по сути, просто тратит твое время. На стриме зрители донатят, они его смотрят — это в любом случае творчество.

О доходах с донатов

На квартиру я копил шесть лет. На донатах я заработал на джакузи, на прошлую квартиру, на Range Rover — мы его продали уже. Но на эту квартиру нет, на нее в основном на букмекерах.

О конфликте родителей на фоне спецоперации

Мои родители — обычные люди, провинциалы немного, интеллигентные и образованные. Последние события раскололи их взгляды, но, я думаю, такое во многих семьях. Они заняли разные позиции, и это очень печально. Такое постоянно происходит, во многих семьях. И это удивительно, ведь вроде семья — это семья. Внутри семьи не должно быть споров и расколов.

О заявлениях в адрес Ивана Урганта

Хованский в интервью Big Russian Boss называл Урганта геем и утверждал, что его семья нужна только для прикрытия.

Отвечать за слова не готов, на фиг надо! Я это сказал, потому что хотел. Мать моей тогдашней женщины занималась поставками раков в элитные сауны и видела все сама. Я слышал это с ее слов и не вижу причин в них сомневаться. Я могу говорить все что хочу. Это мой канал, мои видео. Я отвечаю за важные слова. Я могу говорить все что угодно, пока народ это веселит.

Юрий Хованский — популярный российский видеоблогер, музыкант и телепродюсер. Он обрел популярность благодаря игровым стримам, а также скандальным видеороликам, в том числе содержащим оскорбления в адрес популярных российских музыкантов (Виктора Цоя, Михаила Горшенева, Noize MC и других). В 2019 году блогер также работал помощником депутата Виктора Власова от партии ЛДПР. На данный момент на YouTube-канале Хованского почти 5 млн подписчиков.

Ксения Смирнова