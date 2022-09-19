Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках

Беременные женщины нередко задумываются о своем питании, чтобы правильно составить рацион в разные сроки. Есть продукты, которые на ранних сроках могут нанести вред. Среди таких выделяют чеснок и лук.

Употребление лука и чеснока в разные триместры беременности

На ранних сроках беременности плод является особенно уязвимым, поэтому будущей маме желательно есть только свежую и качественную пищу.





Медики советуют будущим мамам сократить употребление лука и чеснока в зависимости от срока беременности. На ранних сроках, а особенно во время первого триместра стоит есть чеснок и лук в разумных пределах, злоупотреблять нельзя. Все дело в том, что в этот период женский организм слишком уязвимый и нуждается во всех полезных веществах, которые есть в данных продуктах.

При всем этом необходимо соблюдать осторожность, поскольку при любых появившихся проблемах от лука и чеснока нужно отказаться. Допустимой считается норма чеснока 1-2 зубчика в сутки, а лука — четвертинка.

Во втором триместре оба продукта не принесут никакого вреда, поскольку к этому времени плод уже защищен. Нужно будет только ориентироваться на свое состояние и переносимость этих овощей. Разрешается есть по 2 зубчика чеснока в день, а лука — половинку.





На поздних сроках беременности стоит вовсе свести к минимум употребление данных продуктов либо же совсем убрать из рациона. Помимо того, что они вызывают изжогу, так еще могут привести к разжижению крови и спровоцировать кровотечение во время родов.

Если же сильно хочется съесть чеснок или лук, то лучше их запечь в духовке — так они сохранят все полезные вещества, а их вкус станет более нежным.

Польза чеснока и лука для беременных

Лук и чеснок оказывают положительное влияние на иммунитет, а также защищают организм от вирусов и микробов. Для женщин в положении эти продукты являются лучшим лечебным и профилактическим средством, которое позволяет защитить от простуды, бактерий и грибков.





Во время вынашивания ребенка женские органы работают с повышенной нагрузкой. Данные продукты тонизируют сердечную мышцу, приводят в норму ритм и оказывают спазмолитическое действие. Чеснок предупреждает появление тромбов и холестериновых бляшек. При этом продукт помогает сохранять силы и повышать стрессоустойчивость.

Если у беременной женщины встал выбор между луком, чесноком и лекарствами во время простуды, то ей лучше отдать предпочтение народным продуктам.

Вред лука и чеснока для беременных

Лук и чеснок относят к категории острых пряностей, которые способны повышать тонус матки. Но пока что не были зафиксированы случаи выкидыша после употребления данных продуктов.

Эти две пряности имеют слишком насыщенный вкус и являются сильным аллергеном, поэтому тем, у кого есть непереносимость или аллергия, необходимо это принимать во внимание. Кроме того, указанные продукты могут вызывать изжогу и болезненные ощущения в области эпигастрии.





Чеснок способен уменьшать вязкость крови, поэтому тем, кто склонен к носовым кровотечениям, во время вынашивания ребенка не стоит налегать на него. Блюда, которые сильно сдобрены чесноком, вызывают жажду и провоцируют появление отеков.