Как сделать свою жизнь лучше и что нельзя делать в разные дни недели согласно приметам

Есть много предостерегающих примет, позволяющих избежать неудачи. Чтобы все дни недели были успешными, нужно учитывать все предупреждения. Они подскажут, что необходимо делать в каждый день недели.

Запретные приметы по дням недели

Приметы понедельника

Этот день является трудным: люди чаще совершают необдуманные поступки. Но, придерживаясь примет, можно избежать трудностей:

нельзя браться за новое дело, потому что оно окажется провальным;

не стоит пытаться изменять свою жизнь, иначе можно столкнуться со сложностями;

запрещается ссориться, иначе негатив будет сопровождать всю неделю.

Согласно поверью, в этот день не стоит звать в дом гостей, иначе всю неделю предстоит общаться с неприятными людьми.





Приметы вторника

День считается удачным для начала новых дел. Но некоторые планы стоит перенести на другое время, а именно:

нельзя занимать деньги;

совершать необдуманные покупки либо же покупать так, чтобы не оставалось сдача — это позволит избежать неприятностей;

нежелательно отказываться от удачных предложений, потому что может отвернуться фортуна.

Если не попробовать себя в новом деле, то можно потом долго об этом жалеть.

Приметы среды

Энергетика данного дня будет благоволить тем, кто решится на риски. Есть дела, которые в этот день не стоит планировать, а именно:

начатые дела будут иметь неблагоприятный исход;

день неудачный для переездов;

не стоит звать новых работников, поскольку это сотрудничество будет сложным.

Также приметы говорят о том, что данный день является неблагоприятным для устройства на новую работу.





Приметы четверга

Удача будет ждать каждого, кто решит принимать решения, основанные на доводах. Но некоторые приметы этого дня предупреждают об опасности:

не стоит игнорировать свои предчувствия;

огородникам и садоводам не следует ничего сажать;

считается, что в данный день лучше промолчать, чтобы не сказать ничего лишнего, потому что пустые обещания могут обернуться серьезными проблемами.

Тем людям, которые в этот день не возвратят одолженное, грозят много неприятностей.

Приметы пятницы

День считается благоприятным в любовном плане. Есть вероятность встретить вторую половину и разрешить все финансовые вопросы. Но этот день несет с собой ряд предостережений:

не стоит предпринимать серьезные шаги, иначе они повлекут за собой череду неприятностей;

не рекомендуется в данный день работать в земле, иначе не будет урожая;

нельзя менять постельное белье, потому что это может привести к кошмарным снам;

в данный день нельзя мыть полы — могут возникнуть скандалы;

обычно сны, которые снятся в пятницу, сбываются, поэтому о них не стоит никому рассказывать.

Опасным считается день, который приходится на 13 число. Поверья гласят, что в это время нечистая сила разгуливает по миру и толкает людей совершать плохие поступки.





Приметы субботы

Этот день считается судьбоносным, поэтому можно спокойно принимать любые решения и менять свою жизнь. Нельзя совершать следующее:

небрежно относиться к своим обязанностям;

давать в долг.

Приметы указывают на то, что в данный день нельзя проводить обряды, которые направлены на привлечение любви.

Приметы воскресенья

Данный день несет в себе энергетику радости. Чтобы он стал благоприятным, стоит следовать приметам:

поскольку день предназначен для отдыха, то без лишней надобности не стоит работать;

неподходящий день для банных процедур и смены имиджа;

труд не принесет никакой радости и удачи.

Каждый человек может изменить свою жизнь к лучшему и не совершать при этом ошибки, если начнет следовать народным приметам.