Киноосень 2022 года: ТОП-7 новых зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть всей семьей

Длинные осенние вечера стоит проводить с пользой. Киноманы знают — самый лучший вечер получится у экрана телевизора, при просмотре отличного кино. В Сети появился ТОП-7 новеньких зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.

ТОП-7 зарубежных сериалов 2022 года

«Дом дракона»

Приквел к знаменитому сериалу «Игра Престолов». События в сериале разворачиваются за 200 лет до тех времен, что уже были показаны зрителям. Таргариены покидают Валирию, которая обречена на гибель. Теперь роду остается найти свой новый дом. Оказалось, что на западе есть огромная территория, вот только на ней враждуют королевства. Таргариены становятся вовлечены в гражданскую войну – танец драконов. Сериал основан на серии книг Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь». В сериале разворачивается история Таргариенов, а также борьба знаменитого рода ща Вестерос.





«Пять дней в Мемориале»

Сериал покажет реальную историю, которая произошла в 2005 году. Тогда произошел в Новом Орлеане ураган «Катрина». Без крыши над головой катастрофа оставила многих людей, тысячи человек погибли. События развиваются на территории больницы, которая из-за бедствия отрезана от остального мира. Герои пытаются выжить любой ценой.

Викинги: Вальхалла

Спин-офф саги «Викинги». Происходят события в новом сериале спустя 100 лет после финала оригинального сериала. Зрители смогут увидеть на экране и реальных персонажей. Например, это Харальд Суровый. Сериал расскажет о том, как викинги предпринимают попытку завоевать Англию. В Вальхале покажут, как Лейф Эриксон путешествует в Америку. Среди викингов начинает распространяться христианство.

«Змей в Эссексе»

Вдова Кора пытается распутать суеверие о Змее Эссекса. Кора заинтригована историей, она недавно переехала в деревню Олдвинтер в Эссексе из викторианского Лондона.

«Доисторическая планета»

На экране оживают доисторические существа. Все, кто неравнодушен к доисторическим монстрам, смогут увидеть их в фильме и насладиться картиной.

«Женщина-Халк»

Дженнифер Уотерс является двоюродной сестрой Халка Брюса Беннера, и она становится Женщиной-Халк. После ДТП Брюс переливает Дженнифер свою кровь, так в организм двоюродной сестры Халка и попадают те частицы, которые превращаю девушку в зеленого монстра.

«Я есть Грут»

Сериал подойдет для тех, кто хочет продолжить смотреть «Стражей Галактики». Анимационный сериал покажет жизнь Грута, а также его приключения по галактике и планетам с енотом Ракетой.

Какие еще фильмы стоит посмотреть этой осенью

«Песочный человек»

Экранизация одноименной серии комиксов Нила Геймана о повелителе снов (Том Стерридж), который провел 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса (Чарльз Дэнс). Сон — одно из семи бессмертных существ, олицетворяющих собой различные аспекты жизни. Освободившись из плена, он начинает восстанавливать свое королевство, пришедшее в упадок в его отсутствие. Компанию Сну составят повелительница ада Люцифер (Гвендолин Кристи), Смерть (Кирби Хауэлл-Баптист), Желание (Мэйсон Александр Парк), защитница владений Сна — библиотекарша Люсьен (Вивьенн Ачеампонг), ночной кошмар Коринфянин (Бойд Холдбрук) и Джоанна Константин (Дженна Коулман), родственница мага Джона Константина.

Также в сериале появятся герои Дэвида Тьюлиса, Пэттона Освальта и Стивена Фрая. Гейман сам продюсирует сериал для Netflix вместе с Алланом Хейнбергом («Анатомия страсти») и Дэвидом С. Гойером («Демоны да Винчи»).

«Одни из нас»

Постапокалиптическое будущее, США. Человечество выживает на островках цивилизации, отгороженных от остального мира, и пытается оправиться от вируса, вызванного грибными спорами и превратившего большую часть населения планеты в подобие зомби. Одинокий контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) получает задание вывезти из зоны карантина девочку-подростка Элли (Белла Рэмси). Однако рядовая поездка превращается в смертельно опасное путешествие.

«Одни из нас» — экранизация одной из главных игр прошлого десятилетия, «The Last of Us». Ее адаптацией для HBO занимались создатель игры Нил Дракманн и сценарист «Чернобыля» Крэйг Мэйзин. А пилот сериала сняли россияне — режиссер Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда») и оператор Ксения Середа. Над другими сериями (всего их будет десять) работают режиссеры, которые, как и Балагов, больше известны фестивальными достижениями, — швед Али Аббаси («На границе миров») и боснийка Ясмила Жбанич («Куда ты идешь, Аида?»).