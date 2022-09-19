Киноосень 2022 года: ТОП-7 новых зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть всей семьей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Киноосень 2022 года: ТОП-7 новых зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть всей семьей

Киноосень 2022 года: ТОП-7 новых зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть всей семьей

Киноосень 2022 года: ТОП-7 новых зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть всей семьей

Длинные осенние вечера стоит проводить с пользой. Киноманы знают — самый лучший вечер получится у экрана телевизора, при просмотре отличного кино. В Сети появился ТОП-7 новеньких зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.

ТОП-7 зарубежных сериалов 2022 года

«Дом дракона»

Приквел к знаменитому сериалу «Игра Престолов». События в сериале разворачиваются за 200 лет до тех времен, что уже были показаны зрителям. Таргариены покидают Валирию, которая обречена на гибель. Теперь роду остается найти свой новый дом. Оказалось, что на западе есть огромная территория, вот только на ней враждуют королевства. Таргариены становятся вовлечены в гражданскую войну – танец драконов. Сериал основан на серии книг Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь». В сериале разворачивается история Таргариенов, а также борьба знаменитого рода ща Вестерос.


«Пять дней в Мемориале»

Сериал покажет реальную историю, которая произошла в 2005 году. Тогда произошел в Новом Орлеане ураган «Катрина». Без крыши над головой катастрофа оставила многих людей, тысячи человек погибли. События развиваются на территории больницы, которая из-за бедствия отрезана от остального мира. Герои пытаются выжить любой ценой.

Викинги: Вальхалла

Спин-офф саги «Викинги». Происходят события в новом сериале спустя 100 лет после финала оригинального сериала. Зрители смогут увидеть на экране и реальных персонажей. Например, это Харальд Суровый. Сериал расскажет о том, как викинги предпринимают попытку завоевать Англию. В Вальхале покажут, как Лейф Эриксон путешествует в Америку. Среди викингов начинает распространяться христианство.

«Змей в Эссексе»

Вдова Кора пытается распутать суеверие о Змее Эссекса. Кора заинтригована историей, она недавно переехала в деревню Олдвинтер в Эссексе из викторианского Лондона.

«Доисторическая планета»

На экране оживают доисторические существа. Все, кто неравнодушен к доисторическим монстрам, смогут увидеть их в фильме и насладиться картиной.

«Женщина-Халк»

Дженнифер Уотерс является двоюродной сестрой Халка Брюса Беннера, и она становится Женщиной-Халк. После ДТП Брюс переливает Дженнифер свою кровь, так в организм двоюродной сестры Халка и попадают те частицы, которые превращаю девушку в зеленого монстра.

«Я есть Грут»

Сериал подойдет для тех, кто хочет продолжить смотреть «Стражей Галактики». Анимационный сериал покажет жизнь Грута, а также его приключения по галактике и планетам с енотом Ракетой.

Какие еще фильмы стоит посмотреть этой осенью

«Песочный человек»

Экранизация одноименной серии комиксов Нила Геймана о повелителе снов (Том Стерридж), который провел 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса (Чарльз Дэнс). Сон — одно из семи бессмертных существ, олицетворяющих собой различные аспекты жизни. Освободившись из плена, он начинает восстанавливать свое королевство, пришедшее в упадок в его отсутствие. Компанию Сну составят повелительница ада Люцифер (Гвендолин Кристи), Смерть (Кирби Хауэлл-Баптист), Желание (Мэйсон Александр Парк), защитница владений Сна — библиотекарша Люсьен (Вивьенн Ачеампонг), ночной кошмар Коринфянин (Бойд Холдбрук) и Джоанна Константин (Дженна Коулман), родственница мага Джона Константина.

Также в сериале появятся герои Дэвида Тьюлиса, Пэттона Освальта и Стивена Фрая. Гейман сам продюсирует сериал для Netflix вместе с Алланом Хейнбергом («Анатомия страсти») и Дэвидом С. Гойером («Демоны да Винчи»).

«Одни из нас»

Постапокалиптическое будущее, США. Человечество выживает на островках цивилизации, отгороженных от остального мира, и пытается оправиться от вируса, вызванного грибными спорами и превратившего большую часть населения планеты в подобие зомби. Одинокий контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) получает задание вывезти из зоны карантина девочку-подростка Элли (Белла Рэмси). Однако рядовая поездка превращается в смертельно опасное путешествие.

«Одни из нас» — экранизация одной из главных игр прошлого десятилетия, «The Last of Us». Ее адаптацией для HBO занимались создатель игры Нил Дракманн и сценарист «Чернобыля» Крэйг Мэйзин. А пилот сериала сняли россияне — режиссер Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда») и оператор Ксения Середа. Над другими сериями (всего их будет десять) работают режиссеры, которые, как и Балагов, больше известны фестивальными достижениями, — швед Али Аббаси («На границе миров») и боснийка Ясмила Жбанич («Куда ты идешь, Аида?»).

# Общество Психология
По материалам: rsute

Последние новости

Киноосень 2022 года: ТОП-7 новых зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть всей семьей
Киноосень 2022 года: ТОП-7 новых зарубежных сериалов, которые стоит
Для мира она королева, а для них – бабушка. Рвущее душу фото восьми внуков около гроба во время бдения
Для мира она королева, а для них – бабушка. Рвущее душу фото восьми
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы увеличивал себе пенис
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы
ООН призвала Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на всех»
ООН призвала Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Змеи
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Змеи
Девушка сбежала с ужина с семьей парня после его неожиданного требования
Девушка сбежала с ужина с семьей парня после его неожиданного
В Белом доме удивились заявлению Байдена о конце пандемии
В Белом доме удивились заявлению Байдена о конце пандемии
Водителям назвали главные пункты по подготовке к зиме при дефиците запчастей
Водителям назвали главные пункты по подготовке к зиме при дефиците

Топ на сегодня

Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть целый остров Сахалин
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть
Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с оскорблением русских
Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с
В США сообщили о контракте Алжира с Россией по поставкам оружия
В США сообщили о контракте Алжира с Россией по поставкам оружия
Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России
Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России
Приметы, традиции, запреты праздника Михайлов день, 19 сентября 2022 года
Приметы, традиции, запреты праздника Михайлов день, 19 сентября 2022

Еще по теме

Нолан или Тарантино? В сети представляют, каким был бы «Дом Дракона», если бы его снимали культовые режиссёры
«Игра престолов» возглавила рейтинг любимых зарубежных сериалов у россиян
ТОП-10 лучших сериалов года
Ходор из «Игры Престолов» посетил Россию