Кошмал идет против русских актеров и говорит, что «Сваты» – это не Добронравов с Кравченко
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Кошмал идет против русских актеров и говорит, что «Сваты» – это не Добронравов с Кравченко

Кошмал идет против русских актеров и говорит, что «Сваты» – это не Добронравов с Кравченко

Анна Кошмал прославилась благодаря полюбившемуся российскому зрителю «семейному» сериалу «Сваты». Но случившиеся в феврале события на Украине заставили актрису разорвать все отношения с актерами по площадке.

27-летняя украинская артистка до начала спецоперации часто делилась теплыми снимками с коллегами по цеху — Татьяной Кравченко, Федором Добронравовым, которые в сериале играли роль ее бабушки и дедушки. Сейчас Кошмал не общается с актерами.

Анна всячески критикует российских коллег, а о том, что ее связывали дружеские отношения с артистами сериала «Сваты» вспоминает нехотя. «Для меня «Сваты» — это не Добронравов, не Кравченко, Добрынин или Артемьева. Вообще не они. Для меня — это Андрей Яковлев (украинский режиссер сериала прим. «СтарХит») — человек, которого я безмерно уважаю, и работать с которым огромное удовольствие. Он для меня как отец», — резко ответила Кошмал в интервью.

По словам блондинки, она не пыталась найти консенсус с российскими актерами после начала специальной военной операции, потому что знала их позицию. Более того, уже во время съемок последнего сезона семейного сериала, отношение к старшему поколению изменилось, и Аня с ними практически не разговаривала во время съемок.

Стоит отметить, что столь негативную позицию по отношению к коллегам из России Кошмал транслирует уже давно. Таким резко отрицательным поведением она сильно возмутила режиссера Эдуарда Радзюкевича. Он принимал участие в съемках третьего сезона сериала. «Поведение Кошмал — это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной и уходят», — утвердил артист.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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