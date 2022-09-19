Крутые снимки растений и животных в рентгеновском излучении (17 фото)
Сегодня, 17:55 Вадим Карасев
Арье Вант Рит - нидерландский физик и рентгенолог. Он показал, как выглядят растения и животные в рентгеновском излучении и в итоге у него получилось превратить науку в искусство. Его рентгеновские снимки действительно похожи на картины. Давайте посмотрим на его необычное творчество.
Ежик
Шершень на эвкалипте
Эустома и змея
Пернатый друг
Черепахи
Хамелеон на орхидее
Орхидея Попугай и птица попугай
Птицы в движении
Протея и питон
Кошка в полях
Курица
Сипуха на дубе
Мигрирующая жаба
Морские водоросли и рыбки Помфрет
Землеройка
Беличья обезьяна на дереве
Уличная крыса в саду
Ежик
Шершень на эвкалипте
Эустома и змея
Пернатый друг
Черепахи
Хамелеон на орхидее
Орхидея Попугай и птица попугай
Птицы в движении
Протея и питон
Кошка в полях
Курица
Сипуха на дубе
Мигрирующая жаба
Морские водоросли и рыбки Помфрет
Землеройка
Беличья обезьяна на дереве
Уличная крыса в саду
По материалам: триникси