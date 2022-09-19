Крутые снимки растений и животных в рентгеновском излучении (17 фото)

Вадим Карасев

Арье Вант Рит - нидерландский физик и рентгенолог. Он показал, как выглядят растения и животные в рентгеновском излучении и в итоге у него получилось превратить науку в искусство. Его рентгеновские снимки действительно похожи на картины. Давайте посмотрим на его необычное творчество.ЕжикШершень на эвкалиптеЭустома и змеяПернатый другЧерепахиХамелеон на орхидееОрхидея Попугай и птица попугайПтицы в движенииПротея и питонКошка в поляхКурицаСипуха на дубеМигрирующая жабаМорские водоросли и рыбки ПомфретЗемлеройкаБеличья обезьяна на деревеУличная крыса в саду