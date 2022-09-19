Крутые снимки растений и животных в рентгеновском излучении (17 фото)
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Крутые снимки растений и животных в рентгеновском излучении (17 фото)

ЕжикАрье Вант Рит - нидерландский физик и рентгенолог. Он показал, как выглядят растения и животные в рентгеновском излучении и в итоге у него получилось превратить науку в искусство. Его рентгеновские снимки действительно похожи на картины. Давайте посмотрим на его необычное творчество.

Ежик


Шершень на эвкалипте

Шершень на эвкалипте
Эустома и змея

Эустома и змея
Пернатый друг

Пернатый друг
Черепахи

Черепахи
Хамелеон на орхидее

Хамелеон на орхидее
Орхидея Попугай и птица попугай

Орхидея Попугай и птица попугай
Птицы в движении

Птицы в движении
Протея и питон

Протея и питон
Кошка в полях

Кошка в полях
Курица

Курица
Сипуха на дубе

Сипуха на дубе
Мигрирующая жаба

Мигрирующая жаба
Морские водоросли и рыбки Помфрет

Морские водоросли и рыбки Помфрет
Землеройка

Землеройка
Беличья обезьяна на дереве

Беличья обезьяна на дереве
Уличная крыса в саду

Уличная крыса в саду
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По материалам: триникси

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Крутые снимки растений и животных в рентгеновском излучении (17 фото)
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