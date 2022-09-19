Ксения Бородина подверглась жесткой критике из-за своего курса

Ведущая Ксения Бородина в грубой форме ответила недовольным. Бородина вовсю занимается продажей своего курса о разводе. Однако Ксению уличают в том, что она не может помогать другим налаживать отношения с экс-мужьями, потому как сама постоянно агрессирует по поводу Курбана Омарова. Ксения не разрешает бывшему мужу знакомить дочь с его новой пассией, о которой сделала дерзкое заявление. «Зачем? В чем польза этого общения для ребенка? Девица спала с ее отцом по гостиницам, пока мама была на работе. А теперь давайте знакомиться?! Что за чушь! Он сам ребенка редко видит, практически никогда!» — негодовала ведущая. После очередного выпада брюнетки подписчики удивились, мол, раз она так и не наладила общение со вторым мужем, почему же продает курсы по разводу? Этот вопрос разгневал Бородину. «Слушайте, ну если вы залипшая и вам так нужен бывший, то общайтесь, сколько хотите. Посвятите ему всю свою жизнь и ждите, пока он всех перетрахает, дружите со всеми нынешними и потом вы ему будете в конце жизни простату лечить. И потом, бывшие бывают разные, есть, с кем общение может быть, а с кем и по одной улице идти противно. На моем курсе ты учишься заново любить себя и не умирать по бывшему и жить новой жизнью», — выпалила 39-летняя звезда.Ее агрессивную манеру поведения высмеяла Катя Конасова. Блогерша показала часть из курса ведущей, где она своеобразно выразила любовь к покупателям. «Вы у меня не дебилы, вы и так все прекрасно понимаете. Жду на своем курсе. Очень вас люблю», — говорила Ксения в видео. «Времена меняются, друзья! Курс-то надо как-то продавать, поэтому вместо привычных наездов на свою аудиторию надо пустить в ход чуть ли не признания в любви», — сыронизировала Конасова. Лера Фрост тоже не удивлена, что Бородина продолжает едко себя вести. «Чему может научить злой, несчастный и обиженный на весь мир человек? Как найти нового папу ребенку? Или как опозорить себя и бывшего? Или как пойти по рукам после развода?» — спросила она.