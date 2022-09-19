Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
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Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой

Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Ведущая и журналистка Ксения Собчак сказала, что нужно делать. Известная певица Алла Пугачева в это воскресенье, 18 сентября, наделала много шума. В день рождения близнецов Гарри и Лизы Примадонна сделала заявление по поводу событий, происходящих в мире. Алла Пугачева озвучила свою позицию в соцсети и заодно попросила включить ее в реестр иноагентов вслед за мужем, Максимом Галкиным*. «Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева», - написала Алла Пугачева в микроблоге.
На публикацию Аллы Пугачевой уже успели отозваться несколько знаменитостей. В их числе и журналистка Ксения Собчак. Она дала понять, что восхищается позицией Аллы Борисовны. «Алла Пугачева! Все альбомы скачать и переслушать», - написала Ксения Собчак в телеграм-канале. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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