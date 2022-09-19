Кто родился 19 сентября

Андрей Константинович Луговой (56 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Проходил службу в Главном управлении охраны РФ (ныне Федеральная служба охраны РФ). Возглавлял службу безопасности телеканала ОРТ, был советником по экономической безопасности председателя правления ООО «Коммерческий банк «Метрополь».

Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.

Владимир Владимирович Плякин (41 год), член Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле. В разные годы возглавлял ряд московских компаний. Являлся заместителем руководителя Департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

Александр Александрович Карелин (55 лет), член Комитета Совета Федерации по международным делам. Заслуженный мастер спорта СССР. Герой РФ.

Заниматься греко-римской борьбой начал в 1981 году. За всю спортивную карьеру Александр Карелин выиграл 888 поединков и потерпел всего два поражения. Спортсмен — трёхкратный чемпион летних Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы и многократный чемпион СССР и России. Он включён в число 25 лучших атлетов мира XX века, а также занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки.

После окончания спортивной карьеры работал в Федеральной службе налоговой полиции, был членом исполкома Олимпийского комитета России и советником по спорту премьер-министра РФ Сергея Степашина и Президента РФ Бориса Ельцина. Избирался депутатом Государственной Думы III, IV, V, VI и VII созывов.

С сентября 2020 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Новосибирской области.

А ещё в этот день родились:

Константин Борисович Цзю (53 года), российский боксер. Заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион СССР. Обладатель трех поясов самых престижных организаций — Всемирного боксерского совета WBC, Всемирной боксерской ассоциации WBA и Международной боксерской федерации IBF.

За свою профессиональную карьеру Цзю провел 33 поединка, одержал 31 победу, из них 27 — нокаутом, и потерпел два поражения.

В 2011 году спортсмен был внесён в Международный зал боксёрской славы.

Дина Ильинична Рубина, российская писательница и сценарист. Её первые произведения были опубликованы на страницах журнала «Юность». Известность писательнице принесла в 1977 году повесть «Когда же пойдёт снег?..».

Дина Рубина — автор романов «На солнечной стороне улицы», «На Верхней Масловке», «Синдром Петрушки» и др. Многие её произведения были экранизированы.

Михаил Семенович Глуз (1951-2021), российский композитор и общественный деятель. Народный артист РФ. Работал в Камерном еврейском музыкальном театре. В 1989 году создал и возглавил Международный культурный центр имени Соломона Михоэлса

Михаил Глуз — автор мюзиклов «Шалом-Шагал», «Принц и нищий», рок-оперы «Суламифь-Forever!», балета «Сон с продолжением» и др. Его музыка звучит в спектакле «Поминальная молитва», в фильмах «Черная суббота», «Бонжур, Семен Ефимович», «Последняя суббота», «Этот неповторимый Шагал» и др.