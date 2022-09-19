Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в знаке Рака 2022
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Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в знаке Рака 2022

Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в знаке Рака 2022
Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на ближайшие дани. Луна в знаке зодиака Рак с 10:59 18-ого по 23:37 20-ого (время московское) ♋Луна в Раке делает нас более эмоциональными, ранимыми, обидчивыми, сентиментальными, мечтательными, интуитивными. Сильнее проявляются материнские чувства, заботливость, отзывчивость. Хочется больше времени провести дома, в семейном кругу. Это дни повышенной чувствительности и ранимости, когда люди могут обижаться на любое неловкое слово. При Луне в Раке хочется поплакаться, открыть душу близкому человеку, почувствовать поддержку. В душе легко возникают и нежность, и обида. Нам требуется больше внимания и заботы, чем обычно. Не получая желаемого, мы приходим к выводу, что «никто меня не любит». ✅ Этот период больше подходит для отдыха и творческих занятий, для текущих, краткосрочных дел, дел связанных с землей, недвижимостью, торговлей. Благоприятно для домашних и хозяйственных занятий, для украшения и благоустройства дома и загородного участка. Можно общаться один на один, или в кругу семьи, но не рекомендуется общение в компаниях. Лучше отправиться вместе на прогулку в парк, чем в развлекательное заведение. Это хорошее время для творчества, особенно там, где задействована фантазия. Энергия Рака пробуждает чувства сострадания и сопереживания, можно проводить благотворительные акции. ❌В этот период не следует давать в долг деньги, иначе вам долго придется ждать их возврата. Не следует заниматься стройкой, так как она может превратиться в долгострой. Не рекомендуется заниматься активным отдыхом, спортом, экстримом, посещать развлекательные заведения. Рак вызывает напряжение в области груди, грудной клетки и желудка – можно проводить лечебные процедуры, но нельзя делать операции на этих органах. Учащаются отравления и побочные действия различных химических веществ. Не рекомендуется алкоголь и сильнодействующие лекарства. Здоровый сон в дни Рака важен для цвета лица – постарайтесь лечь до полуночи.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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