Ларису Гузееву оставили без спиртного

Ведущая и актриса Лариса Гузеева разочаровалась вечером у подруги. Артистка вместе с мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, в минувшие выходные побывала в гостях у своей подруги Екатерины Одинцовой. Телеведущая и бизнесвумен Екатерина Одинцова принимала давнюю подругу с супругом в своем новом подмосковном особняке. В гостях у нее в этот день был сын Антон с женой и сыном Борей, дочка Дина. В микроблоге Екатерина Одинцова поделилась видео, на котором показала всю компанию. Лариса Гузеева продемонстрировала искреннее удивление и разочарование, не увидев на накрытом столе спиртного.«Не сговариваясь, у вас безалкогольный стол. Это удивительно», — сказала в кадре Гузеева. «Мы вообще никто не пьем», — ответила хозяйка. «Даже для красоты и аппетита не нужно?» — удивилась Лариса Гузеева. «Не нужно, у нас есть облепиховый морс», — предложила альтернативу Одинцова. Судя по всему, Ларисе Гузеевой, которая, как известно, неравнодушна к спиртному, пришлось довольствоваться в этот день морсом.