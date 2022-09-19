Личная жизнь Дениса Матросова снова рушится
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Личная жизнь Дениса Матросова снова рушится

Личная жизнь Дениса Матросова снова рушится
По слухам, актер Денис Матросов находится на грани развода. Артист скоро будет переживать очередную неудачу в личной жизни. Актер находится на грани разрыва с Ольгой Головиной. О том, что пара переживает серьезный кризис в отношениях, журналистам рассказали знакомые. Матросов начал встречаться с одной из своих поклонниц в 2015 году. Через год после начала яркого романа актер стал отцом. Головина родила ему сына Федора. Денис был уверен, что они с женой будут вместе до самого конца и ничто не сможет разрушить идиллию в их отношениях. Однако в последнее время они много ругаются, из-за чего Матросов всерьез задумался о расставании. В окружении пары говорят, что Денис жалуется на изматывающие ссоры с любимой. При этом многие уверены, что предстоящий разрыв супругов может закончиться серьезным скандалом и судебными разбирательствами. Дело в том, что Матросов безумно любит своего сына и, скорее всего, не согласится на то, чтобы отдать его матери.
«Ситуация его сильно угнетает. Еще недавно Денис был уверен, что его союз с Олей — на всю жизнь. Вряд ли им с женой удастся разойтись мирно, может дойти и до судов. Оба очень привязаны к сыну Феде — и наверняка будут бороться за определение места жительства мальчика»,— пишет источник «Стархита». Напомним, что со своей предыдущей женой Марией Куликовой актер разошелся без скандала. Они договорились вместе воспитывать общего сына Ивана. Он часто проводит время в новой семье отца. Также у Дениса есть два внебрачных ребенка Юра и Володя, которых он не видел много лет. Мать мальчиков Людмила Татарова запрещает им поддерживать общение с отцом.
# Шоу-бизнес Матросов Денис
По материалам: z-aya

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